Компенсация за неиспользованный отпуск: как получить и какие условия выплаты

Денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска обязательно выплачивается в случаях увольнения работника, перевода на другое предприятие по его желанию или в случае его смерти. В период военного положения предоставление ежегодного отпуска может быть ограничено, а неиспользованные дни переносятся на послевоенный период.

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OBOZ.UA разобрался в каких случаях возможна денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Согласно действующему законодательству, это возможно в следующих ситуациях:

увольнение работника: если работник увольняется, работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

если работник увольняется, работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы; перевод на другое предприятие: в случае перевода работника на другое предприятие, по его желанию, денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска перечисляется на счет нового предприятия. Однако это правило не касается детского отпуска – его компенсация выплачивается работнику на руки в день увольнения с предыдущего места работы;

в случае перевода работника на другое предприятие, по его желанию, денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска перечисляется на счет нового предприятия. Однако это правило не касается детского отпуска – его компенсация выплачивается работнику на руки в день увольнения с предыдущего места работы; смерть работника: в случае смерти работника денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска и отпуска на детей выплачивается его наследникам.

Как получить денежную компенсацию

Работник может подать заявление на получение денежной компенсации за часть неиспользованного ежегодного отпуска и руководитель обязан выдать приказ о его выплате при выполнении всех законодательных требований. Однако для получения компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска работник должен иметь начисленные не менее 24 календарных дней отпуска в год. Выплата компенсации может производиться вместе с зарплатой за месяц, когда ее начислили, а для уволенных работников – в день увольнения.

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Если ежегодный основной отпуск работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска во время военного положения. В случае увольнения работника в период действия военного положения ему выплачивается денежная компенсация в соответствии со статьей 24 Закона №504.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине во время действия военного положения работодатели имеют право не предоставлять своим работникам отпуска. Однако это касается только сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

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