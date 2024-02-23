Коллекционеры устроили "драку" за украинские 50 копеек: за монету заплатили больше 12 тысяч

Украинские 50 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн. При этом во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз – первая ставка составила 2 грн.

Аукцион прошел на площадке Violity. Всего ставок было сделано 68.

Как рассказал автор объявления, разновидность проданной монеты – 4 ААм. Что, собственно, и привлекло к ней такое повышенное внимание коллекционеров – ведь эта разновидность очень редкая.

"Нумизматы называют такую монету "Англичанка", ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – рассказывают эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет.

Выявлена же она была только когда работники Луганского станкостроительного завода получили готовые пуансоны (пресс-штемпели) для чеканки монет. "На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет. Чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, также на аукционе были проданы украинские 5 копеек 1992 года. За них заплатили 8 024 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!