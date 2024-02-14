Коллекционеры "подрались" за украинские 5 копеек: на аукционе цену монеты подняли более чем в 8000 раз

Украинские 5 копеек 1992 года продали на аукционе за 8 024 грн. При этом в процессе торгов было сделано сразу 44 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью: разновидность – редкая 1.1ААк.

Прошли торги на площадке Violity. Первая ставка составила 1 грн – и таким образом, монета подорожала более чем в 8 000 раз.

При этом монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

Тем не менее, ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Почему монета такая ценная

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Как сообщал OBOZ.UA, также на аукционе за 21 101 грн продали украинские 2 копейки 2010 года. При этом в процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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