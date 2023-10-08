Коллекционеры устроили "бойню" за украинские 5 копеек: на аукционе цену монеты подняли более чем в 5 тысяч раз

Определенные особенности делают старые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продают 5 копеек 1992 года – и цена на нее уже превысила 5 000 грн.

Торги проводятся на площадке Violity. Первая ставка составляла всего 1 грн. Таким образом, монета уже подорожала более чем в 5 000 раз. И это не предел – окончание аукциона намечено на вечер 8 октября, а значит, ставки могут стать еще больше.

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Как сообщает автор объявления, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото следы от ударов, а также царапины. При этом реставрация монеты, по словам автора объявления, не проводилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпущенные до 2003 года копейки, которые НБУ выводит из оборота, дорогими и коллекционными не станут. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов.