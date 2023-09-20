Коллекционеры охотятся за монетами, которые украинцы могут получить на сдачу: как распознать дорогие копейки

Украинцы могут случайно получить на сдачу старые монеты, за которые коллекционеры будут готовы отдать большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей такие копейки считаются очень ценными, а потому дорогими.

Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

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За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, за монету разновидности 5.1ДАг 1992 года реально получить 5000-7000 грн.