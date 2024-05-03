За украинские 2 копейки на аукционе заплатили больше 20 тысяч: почему коллекционеры "подрались" за монету

Украинские 2 копейки продали на аукционе за 21 101 грн. В процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

Прошли торги на специализированном ресурсе Violity. Как сообщил автор объявления:

изготовлена монета из алюминиевой бронзы;

весит она 1,7 грамма.

Находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

В целом же, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые монеты в 2 копейки. Дело в том, что они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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