Когда в следующий раз отключат свет и что должен сделать каждый уже сейчас: энергетики обратились к украинцам

"Укрэнерго" начало внедрять контролируемые аварийные отключения электроэнергии по всей стране. Ограничения действуют в период пикового потребления для населения (вечером и утром) и для промышленных потребителей на протяжении суток.

О том, какие графики вводят, можно ли узнать, когда у вас будет отключение и к чему готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Где можно посмотреть графики? Будут ли у меня отключения?

На сайте своей энергокомпании вы можете найти график стабилизационных отключений. Но в этом году эти графики ни разу не применялись. "Укрэнерго" вводило экстренные (аварийные) отключения. В отличие от стабилизационных, они происходят без всяких предупреждений.

К примеру, вечером 14 мая пришлось отключить от электроэнергии около 10% потребителей примерно на два часа. "Укрэнерго" передало компаниям информацию о том, какое количество электроэнергии нужно сэкономить, поэтому компании отключали потребителей, которые тратили примерно такое количество тока. Единственное ограничение: не трогали объекты критической инфраструктуры.

Отключения повторились утром 15 мая (до 9:00). И снова: это были экстренные отключения, без предупреждений и графиков. Стабилизационные графики введут в ситуации значительного дефицита генерации, и коснутся они не 10% потребителей, как было 14 мая, а всех (или почти всех). То есть по графикам отключать свет будут либо летом в период максимального потребления, либо зимой (об этом чуть позже).

Почему отключения возникли именно сейчас, ведь Россия успешно атаковала ТЭС еще несколько недель назад? Дефицит электроэнергии в Украине продолжается уже не первую неделю. Дефицит компенсировали:

импортом электроэнергии (во-первых, это дорого, во-вторых, есть технические ограничения, импорта не хватает);

ростом производства солнечной генерации (из-за солнечной и теплой погоды);

также была благоприятная погода: достаточно тепло, чтобы украинцы выключили обогреватели, но недостаточно холодно, чтобы включили кондиционеры).

Из-за похолодания первоначально были введены ограничения для промышленности. А когда стало ясно, что только за счет бизнеса проблемы не решить, также решили ввести графики и для населения. "Привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы", – пояснили в "Укрэнерго".

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко уверен, что переводить весь дефицит электроэнергии на бизнес неправильно. С одной стороны, это действительно сохранит комфорт для населения, однако окажет значительное негативное влияние на экономику. А это рабочие места, зарплаты, налоги, а значит, и возможность обеспечивать армию.

"Очень важно, чтобы наш бизнес мог работать, чтобы у нас было кому создавать ВВП, усиливать армию, чтобы у людей была работа. Поэтому переводить весь дефицит на бизнес неправильно. Если мы хотим победить, то нужно делать паритет между населением и бизнесом, поэтому, к сожалению, отключения для нас с вами неизбежны", – объяснил Коваленко.

Когда снова будут отключать электроэнергию?

Каждый день в Украине есть два пиковых периода: утром и вечером. По всей вероятности, следующие экстренные отключения при условии, если погода не изменится, состоятся уже сегодня вечером. "В случае роста максимального потребления в период 18:00-23:00 "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", – отмечают в "Укрэнерго".

"Нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой", – говорит Коваленко. Действительно, до войны в сентябре украинцы (все потребители) использовали около 9 млрд кВт*ч, а в январе – 11,6 млрд кВт*ч.

Летом значительно растет солнечная генерация, что помогает увеличить производство. А вот зимой ситуация будет гораздо сложнее. Энергетики сейчас пытаются найти пути решения этой проблемы. Однако простых способов нет.

В комментарии OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко спрогнозировал возможное введение плановых отключений в период вечернего пика. "Для того чтобы пройти их (пиковые периоды. – Ред.) более-менее нормально, нужно, чтобы граждане максимально ограничивали энергопотребление в этот период", – пояснил эксперт.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в течение минимум трех отопительных сезонов Украина будет очень ограничена в генерирующих мощностях. Нам просто физически не хватит возможности покрыть все потребление. "Это опять-таки будет означать, что у нас будут ограничения. Это не будет мегакатастрофой, но ограничения на 2-3 часа, к сожалению, следующие по меньшей мере 2 года будут практически нормальным делом", – говорит эксперт.

Ограничение электроэнергии в период пикового потребления, летом и зимой, к сожалению, может продолжаться еще долго. Быстро восстановить тепловую генерацию или заменить ее будет сложно.

Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый

"Во избежание аварийных отключений Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", – говорится в заявлении Министерства энергетики.

Если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, это позволит избежать (или значительно сократить) период отключений. Важно:

отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т.д.) в пиковый период потребления;

включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить энергосберегающими);

по возможности максимально сократить все потребление электроэнергии в указанный период.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное, что стоит помнить каждому: выбор стоит между тем, чтобы потреблять экономно или привыкнуть к постоянным отключениям.

Кроме того, чтобы найти долгосрочное решение, восстановить станции, реформировать систему энергогенерации и т.д., необходимы инвестиции в миллиарды долларов. И только за счет помощи партнеров обойтись не получится. Тариф для населения постепенно вырастет по меньшей мере до уровня себестоимости. И первый этап роста тарифа может состояться с 1 июня. Поэтому если научиться использовать ток экономно, это поможет не только поддержать энергосистему, но и сократить суммы в платежках.