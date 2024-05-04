Когда банк обязан вернуть деньги, которые исчезли со счета: названы причины

В Украине большинство мошеннических схем происходит по вине самой жертвы. Мошенники с помощью вредоносных линков, обманывая жертв, получают банковские данные. При этом банки не компенсируют потери, полученные в результате мошеннических действий. В некоторых случаях такую компенсацию от банка можно получить через суд.

Так, в судах иногда украинцам удается обязать банки вернуть средства, которые у них украли мошенники. OBOZ.UA ознакомился с сотнями судебных решений. Например, в апреле Чутовский районный суд обязал ПриватБанк вернуть клиентке 10,2 тыс. грн, которые списали с ее счета, списать всю задолженность, возместить инфляционные расходы в размере 598 грн и заплатить пеню в 5675 грн.

Мошенники за 9 минут украли с кредитного счета более 24 тыс. грн. Они один раз провели транзакцию на 299 грн и 24 раза – на 999 грн. В суде женщина заявила, что никому персональные данные не передавала, деньги не перечисляла. Она обратилась в банк и в полицию. Вскоре "Приват" вернул ей 10,2 тыс. грн, однако еще 10,2 тыс. грн вернуть не смог.

"В соответствии с правилами международных платежных систем, установлен лимит на проведение операций по обжалованию не более 15 заявок, а значит, банк никоим образом не имеет права повлиять на количество операций, которые можно обжаловать", – пояснили в банке. То есть "Приват" обратился в платежную систему и обжаловал 15 из 25 транзакций. Сумму за 15 платежей вернули, а еще за 10 платежей вернуть не смогли. Вероятно, о таких правилах хорошо знают и мошенники.

Поэтому они превысили и количество разрешенных транзакций, и сумму на кредитном счете. Так что в результате им удалось украсть 10,2 тыс. грн. Суд решил, что банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции. Банк не доказал, что клиент сам передал данные мошенникам, поэтому суд обязал вернуть деньги клиенту.

А неделю назад Деснянский районный суд Киева отказал клиенту, требовавшему у "Привата" вернуть ему 48,8 тыс. грн. Как говорится в решении суда, мошенник снял средства в банкомате, используя данные жертвы. При этом истец убеждал, что он не получал никаких сообщений с просьбой о подтверждении транзакции, никому не передавал свои данные.

Однако ПриватБанк в суде доказал, что за 22 дня до проведения спорных транзакций по снятию наличных клиент открыл сообщение от мошенников. Он хотел получить "выплату от ООН в 6500 грн", но вместо этого перешел на мошеннический сайт и предоставил им доступ к банковскому приложению Приват24.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце 2023 года только за сутки в Украине была ликвидирована сеть из более чем 100 мошеннических кол-центров в 16 регионах страны. Злоумышленники выманивали или воровали персональные данные украинцев и иностранцев, а затем присваивали средства жертв. Годовой доход такого "бизнеса" оценивается в 3 млрд грн. При этом сеть была связана с российскими спецслужбами.

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