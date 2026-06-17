Monobank вводит новую комиссию: что изменится для клиентов с 1 июля

С 1 июля клиенты Monobank будут платить комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay, о чем банк уже предупредил пользователей в приложении. В то же время без комиссии пополнять счет и в дальнейшем можно будет через терминалы Monobank, А-Банка, City24, а также через кассы банков-партнеров.

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Об этом пишет 24Канал. При этом в банке отмечают, что большинство клиентов смогут и в дальнейшем пополнять карты без дополнительных затрат, если выберут альтернативные способы внесения средств.

С 1 июля для клиентов Monobank начнет действовать комиссия при пополнении карт через терминалы EasyPay. Именно об этих изменениях пользователей предупредили в официальном сообщении банка. Фактически бесплатное пополнение через сеть EasyPay станет недоступным, а за проведение операции будет взиматься дополнительная плата в соответствии с тарифами сервиса.

При этом банк не сообщает об изменении условий пополнения через другие каналы, которые остаются доступными для клиентов. В Monobank отмечают, что избежать дополнительных расходов и в дальнейшем будет довольно просто. Для этого можно использовать:

терминалы Monobank;

терминалы А-Банка;

терминалы City24.

Кроме того, пополнить карту можно через кассы банков-партнеров. В частности, безналичные операции доступны через:

А-Банк;

Акордбанк;

Укргазбанк;

Универсалбанк.

Также клиенты могут пополнять счета через отделения "Укрпочты". Таким образом, даже после введения комиссии у владельцев карт будет достаточно альтернативных вариантов для внесения наличных без переплат.

Monobank одновременно отменил еще одну важную комиссию

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил о полной отмене комиссий за SWIFT-переводы. Изменения вступили в силу с 10 июня, отныне комиссия не взимается:

за входящие SWIFT-переводы;

за исходящие SWIFT-переводы;

для физических лиц;

для бизнес-клиентов.

Ранее средняя комиссия за один международный перевод могла составлять около тысячи гривен. По словам Гороховского, банк решил отказаться от этого источника доходов, поскольку международные переводы остаются важными для украинцев, которые оплачивают обучение, лечение или совершают покупки за рубежом.

SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями между банками разных стран. Фактически она работает как защищенный канал связи между финансовыми учреждениями и позволяет быстро передавать информацию о международных платежах.

Именно через систему SWIFT осуществляется большинство международных банковских переводов в мире. Поэтому отмена комиссии может сделать такие операции значительно выгоднее как для бизнеса, так и для обычных клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать как минимум до 31 декабря 2026 года. Продление произойдет в автоматическом режиме –, однако не для всех карт.

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