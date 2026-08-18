Кэшбэк может вернуть украинцам сотни гривен: как правильно выбирать категории, чтобы получить выгоду

Согласно исследованию, около 40 % активных пользователей банковских карт регулярно пользуются кэшбэком, причем наибольшим спросом пользуется возврат средств за продукты, кафе и аптеки. Эксперты советуют перед выбором категорий проанализировать свои расходы за последние 2-3 месяца и учитывать лимит кэшбэка, ведь более высокий процент не всегда означает большую экономию.

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Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления одного из банков Владимир Солодкий. По его словам, интерес к кэшбэку продолжает расти: в 2025 году количество активных пользователей программы увеличилось на 30%.

На что украинцы чаще всего получают кэшбэк

Самой популярной категорией остаются продукты, её выбирают более 70% пользователей кэшбэк-программ. Покупки в супермаркетах являются регулярной частью бюджета большинства семей.

Если человек каждую неделю тратит деньги на продукты, даже несколько процентов возврата могут за месяц превратиться в заметную сумму. К наиболее востребованным категориям также относятся:

кафе и рестораны ;

; аптеки ;

; другие категории повседневных покупок.

То есть украинцы в основном выбирают не экзотические предложения, а кэшбэк там, где и без того регулярно тратят деньги. По словам Солодкого, именно это является одним из главных принципов эффективного использования кэшбэка: важнее не то, какой процент обещает банк, а сколько денег вы реально тратите в этой категории.

Какой кэшбэк может быть выгоднее

По словам Солодкого, банковские программы можно разделить на два основных типа. А именно:

обычный кэшбэк от банка — клиент получает перечень категорий и самостоятельно выбирает те, по которым хочет получать возврат в течение определенного периода, набор категорий может меняться ежемесячно;

клиент получает перечень категорий и самостоятельно выбирает те, по которым хочет получать возврат в течение определенного периода, набор категорий может меняться ежемесячно; партнерский кэшбэк — в этом случае банк сотрудничает с магазинами, ресторанами, сервисами или брендами, за отдельные покупки можно получить повышенный процент возврата.

Именно партнерские предложения иногда позволяют получить значительно больший кэшбэк. Однако здесь особенно важно читать условия, ведь повышенный процент может действовать в течение ограниченного времени, только для определенных товаров или при условии соблюдения установленных правил.

От чего зависит сумма возврата

Размер кэшбэка определяется условиями конкретной банковской программы. Банк устанавливает, за какие покупки клиент получит вознаграждение, каков будет процент возврата, максимальный месячный лимит и какие операции не учитываются.

На величину кэшбэка также влияют партнерские программы и акции. Если торговая сеть или сервис участвует в финансировании предложения, клиенту могут временно предложить более высокий процент. В то же время 10% кэшбэка не обязательно выгоднее, чем 2–3%.

Например, если человек тратит 500 грн в месяц в категории с кэшбэком 10%, он получит 50 грн. Если же по категории с кэшбэком 3% ежемесячные расходы составляют 15 тыс. грн, возврат составит 450 грн. Поэтому ориентироваться исключительно на цифру в процентах не стоит.

Как правильно выбирать категории кэшбэка

По словам специалиста "Глобус Банка", чтобы получать реальную выгоду, стоит начинать не с предложений банка, а со своих собственных расходов. Самый простой способ — посмотреть историю операций за последние 2–3 месяца и определить, на что регулярно уходит больше всего денег. Например, если основные расходы приходятся на:

супермаркеты – стоит выбирать "Продукты";

рестораны и доставку – "Кафе и рестораны";

аптеки — соответствующую категорию;

транспорт — транспортные предложения, если они доступны;

покупки у конкретного партнера — стоит проверить специальный партнерский кэшбэк.

Такой подход позволяет получать деньги обратно за покупки, которые вы и так планировали совершить. Одна из главных ошибок — покупать ненужные вещи только потому, что на них действует повышенный кэшбэк.

В таком случае человек фактически не экономит, а увеличивает свои расходы. Если товар стоит 2000 грн и банк возвращает 10%, кэшбэк составит 200 грн. Но если покупка не была нужна, тратить 1800 грн ради получения бонуса всё равно нет смысла. Поэтому кэшбэк лучше всего использовать как способ удешевить уже запланированные расходы, а не как повод для новых покупок.

На что еще обратить внимание перед выбором категории

Процент возврата — далеко не единственная характеристика программы. Перед покупкой стоит проверить несколько моментов.

максимальный лимит: например, даже очень высокий процент может оказаться малополезным, если банк установил небольшую максимальную сумму возврата в месяц;

например, даже очень высокий процент может оказаться малополезным, если банк установил небольшую максимальную сумму возврата в месяц; перечень операций: не каждая покупка в магазине или сервисе обязательно подпадает под конкретную категорию;

не каждая покупка в магазине или сервисе обязательно подпадает под конкретную категорию; срок действия предложения: партнерский кэшбэк может действовать всего несколько дней или до определенной даты;

партнерский кэшбэк может действовать всего несколько дней или до определенной даты; условия получения денег: стоит заранее проверить, когда именно начисляется кэшбэк и нужно ли выполнять дополнительные условия.

стоит заранее проверить, когда именно начисляется кэшбэк и нужно ли выполнять дополнительные условия. исключения: некоторые виды платежей могут не учитываться при расчете вознаграждения.

Кэшбэк выгоден не только клиенту, для банков это способ сделать конкретную карту основной для повседневных расчетов. Если человек знает, что по определенной карте он регулярно получает деньги обратно, то будет чаще использовать именно ее в магазине, кафе или при онлайн-покупках.

Кроме того, регулярный кэшбэк побуждает клиента чаще открывать банковское приложение. Пользователь заходит, чтобы выбрать категории, проверить начисления и посмотреть, сколько средств уже удалось вернуть.

Каким будет кэшбэк до конца 2026 года

По словам Солодкого, ожидается, что до конца 2026 года банки продолжат бороться за клиентов с помощью программ лояльности, но сам подход к кэшбэку будет постепенно меняться. Вместо одинаковых предложений для всех пользователей банки могут активнее использовать персонализацию. То есть клиентам будут предлагать категории и акции в зависимости от их реальных расходов.

Еще одним направлением станет развитие партнерских программ. Магазинам и сервисам кэшбэк позволяет привлекать новых клиентов и стимулировать повторные покупки, поэтому они могут частично финансировать более выгодные предложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском Monobank собираются существенно пересмотреть механизм кэшбэка, который получают клиенты, расплачиваясь картами этого финучреждения. Планируется, что на смену фиксированному проценту придет четырехуровневая система, а выплаты будут расти в зависимости от расходов в конкретной категории.

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