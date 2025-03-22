Какую пенсию получат украинцы со средней зарплатой: названа сумма

Украинцы, которые выходят на пенсию в 2025-м, будут получать выплату, в которой будет учтена средняя зарплата за три года в размере 15 056 грн. Со средней зарплатой и 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию в размере всего около 5269 грн. С зарплатой в 10 тыс. грн можно получить пенсию в размере всего около 2423 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. 2,7 млн пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн, и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Как увеличить пенсию

Любой украинец может увеличить размер будущей пенсии. И речь не только о том, чтобы получать большую зарплату или работать дольше. Еще один вариант – выйти на заслуженный отдых позже.

Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться 65 лет и 7 месяцев, надбавка будет в размере 50%. Это следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". По закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплата будет увеличена на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.

То есть украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить надбавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс., решили продолжить работать и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев – ваша пенсия будет составлять уже 7,5 тыс.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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