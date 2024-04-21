Без стажа не будет пенсии: какие выплаты получат невыполнившие требования

Пенсионеры в возрасте от 65 лет, не имеющие страхового стажа вместо пенсии могут рассчитывать на выплату от государства 2 361 гривну. На выплату могут рассчитывать лица, которым исполнилось 63 года, но они не имеют достаточного стажа для получения полноценной пенсии.

Об этом говорится на веб-портале Дія. Для получения выплат необходимо обратиться в местный центр социальной защиты.

Размер выплат

Помощь, оказываемая тем пенсионерам, не имеющим достаточного страхового стажа составляет 2 361 гривну. Однако к этому виду выплат, как и к пенсии, также могут прилагаться возрастные надбавки:

для лиц от 70 до 74 года – 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для лиц свыше 80 лет – дополнительно 570 гривен;

Куда обратиться для получения выплат

Для получения выплаты необходимо предоставить пакет документов в местный центр социальной защиты. В него должно входить:

заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики;

заполненное по установленной форме Министерства социальной политики; паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справка о трудовом стаже, выданная органами Пенсионного фонда;

выданная органами Пенсионного фонда; право на доходы и имущественное состояние за последние шесть месяцев;

копия решения о назначении опекуна (при недееспособности лица);

(при недееспособности лица); сведения о составе семьи.

Когда могут отказать в выплатах

Однако не все могут рассчитывать на выплату. Выделен перечень лиц, которым могут отказать, а именно:

если лицо работает или имеет другой доход деятельности;

в собственности человека или его семьи есть вторая квартира или дом, если общая площадь жилья превышает 21 кв.м на члена семьи плюс 10,5 кв. м для семьи в целом, наличие более одного автомобиля или другого транспортного средства;

если общая площадь жилья превышает 21 кв.м на члена семьи плюс 10,5 кв. м для семьи в целом, наличие более одного автомобиля или другого транспортного средства; обследование показало наличие недекларируемых источников дохода;

среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; лицо или члены его семьи покупали большие активы или осуществляли значительные расходы в течение 12 месяцев до подачи заявления;

лицо получает пенсию или государственную социальную помощь по законам, уже предусматривающим такие выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ищут варианты увеличить пенсии для того, чтобы коэффициент замещения (какой процент от привычного заработка можно получать на пенсии) вырос с менее чем 30% до хотя бы 40%.

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