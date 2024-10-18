Какую пенсию можно получить с минимальной зарплатой: озвучена сумма

В Украине с минимальной зарплатой – пенсия в 2361 грн. С минимальной зарплатой расчетный размер пенсии будет ниже минимальной пенсии. Поэтому украинец с таким заработком может претендовать только на прожиточный минимум для пенсионера – 2361 грн.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 1 октября – 10,34 миллиона пенсионеров. 25% украинских пенсионеров получают около 2760 грн (66 долларов по курсу на момент написания текста). Самые большие выплаты у пенсионеров из Киева, а самые маленькие – в западных регионах.

Об этом говорится в данных Опендатабот. 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране – 5851 грн, или 141$.

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов, или 2760 грн в месяц. 25,6%, или 2,64 млн пенсионеров получают от 5000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6860 грн, или 165 $.

Отметим, в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, с которой платят взносы, составляет 15 433 грн (это информация еще за март). А количество пенсионеров на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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