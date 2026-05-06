Какое мороженое не стоит покупать и что означают ДСТУ: украинцам дали официальные советы

С началом тепла спрос на мороженое в Украине традиционно резко возрастает. Но вместе с тем увеличиваются риски приобрести продукт сомнительного качества. В частности, украинцам не советуют покупать мороженое деформированной формы, а также без четкой маркировки ДСТУ или ТУ. Кроме того, покупателям следует учитывать условия хранения продукта.

На что именно обращать внимание при выборе мороженого и как читать маркировку, напомнили в Госпродпотребслужбе. OBOZ.UA выбрал главное.

Какое мороженое лучше не покупать

Контролирующий орган прямо указывает на несколько сигналов, которые могут свидетельствовать о нарушении условий хранения или качества продукта. В первую очередь – состояние самого мороженого:

деформированная форма – продукт уже размораживали и замораживали повторно;

– продукт уже размораживали и замораживали повторно; кристаллы льда – признак нарушения температурного режима.

Второй критический фактор – морозильная камера в магазине. Если температура не соответствует условиям хранения, указанным на упаковке, продукт может быть опасным для потребления.

Третий нюанс – упаковка и маркировка. Отсутствие или неполнота информации – это серьезный повод отказаться от покупки. На этикетке обязательно должны быть указаны:

состав продукта;

производитель;

дата изготовления и срок годности;

условия хранения;

пищевая ценность;

наличие аллергенов.

Что означают ДСТУ на мороженом

В Украине действуют три базовых стандарта, которые определяют состав мороженого. Они прямо влияют на качество продукта:

ДСТУ 4733:2007 – "классическое" молочное мороженое

Этот сегмент считается наиболее качественным. Такое мороженое изготавливается только из молока и продуктов его переработки, использование растительных жиров и немолочных белков запрещено. В ДСТУ 4733 входят пломбир, сливочное и молочное мороженое.

ДСТУ 4734:2007 – фруктовое мороженое

Основа такого продукта– плодово-ягодное или овощное сырье. В составе допускаются сахарный сироп, натуральные красители и ароматизаторы, а также "другие технологические ингредиенты".

ДСТУ 4735:2007 – комбинированное мороженое

В составе такого продукта разрешена частичная замена молочного сырья на растительные жиры. Обычно это более дешевый сегмент, который часто маскируется под "классическое" мороженое.

Что означает маркировка ТУ

Отдельно в Госпродпотребслужбе обращают внимание на продукцию с пометкой ТУ (технические условия). В этом случае:

производитель сам определяет рецептуру;

состав может существенно отличаться от классических стандартов;

контроль качества зависит от внутренних норм предприятия.

Это не означает автоматически низкое качество. Впрочем, покупателям советуют внимательно изучать состав такого продукта.

