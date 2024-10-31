Какие пенсии получают народные депутаты: названы суммы и имя самого богатого пенсионера в Раде

В Украине народные депутаты выходят на пенсию по тем же правилам, что и все украинцы. Большинство парламентариев пенсионного возраста получают около 20 тыс. грн пенсии. А самый богатый пенсионер в Раде получает ежемесячно 186,9 тыс., однако за счет своего статуса судьи в отставке.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Народный депутат Александр Фельдман в прошлом году задекларировал пенсию в размере 16,5 тыс. грн. В то же время, его зарплата в качестве парламентария составляет 36,8 тыс. грн. Его коллега Антон Киссе за прошлый год задекларировал среднюю зарплату в 15,1 тыс. грн. В то время как ежемесячный доход от Верховной Рады составил 55,9 тыс. грн.

Галина Герега, народный депутат и одна из самых богатых женщин Украины за прошлый год получила 251,1 тыс. грн пенсии. Ежемесячно это около 20,9 тыс. грн. Народный депутат Сергей Мерега заработал на пенсию в размере 18 тыс. грн в месяц. Ежемесячная зарплата составила 53,4 тыс. грн. Сергей Ларин в 2023 задекларировал пенсию в размере 244,9 тыс. это 20,4 тыс. грн ежемесячно.

Самая большая пенсия среди народных депутатов у Василия Нимченко ("Оппозиционный блок"). Ранее он был судьей Конституционного суда, потому получает пожизненное содержание. В прошлом году он в среднем получал 186,9 тыс. грн в месяц. Отметим, что это далеко не самая большая пенсия для судьи в отставке.

Сколько получают обычные украинцы

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024-го украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн. Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать удорожание товаров и услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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