Какие пенсии получают действующие министры и их заместители: озвучены размеры

В Украине всего два действующих министра в своих декларациях указали пенсии. В их числе и 43-летний министр финансов Сергей Марченко, указывающий в своих декларациях пенсионные выплаты последние 9 лет. Пенсии в правительстве также получают заместители министров-ветераны войны.

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Самая большая пенсия составляет более 40 тыс. грн, а меньше всего – 5,3 тыс. грн. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Министр финансов Сергей Марченко в свои 43 года задекларировал пенсию за 2023 год в размере 64 520 грн (или 5 376 грн ежемесячно). Пенсию министр декларирует, начиная с 2015 года. То есть с момента подачи и публикации первой декларации. Тогда Сергею Марченко было всего 34 года. При этом еще несколько лет назад в своем интервью министр заявлял, что "мне 40-летнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит".

Пенсию получает также 48-летний Олег Можный, первый замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В прошлом году он задекларировал среднюю выплату в размере 251160 грн (20930 грн).

Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики Украины, получает ежемесячную пенсию в размере 11 229 грн. Замминистру всего 34 года, однако он ветеран. Служил в 93-й ОМБр (ныне – "Холодный Яр"). В 2015 году принял участие в боевых действиях на Востоке государства. В районе Карловки Донецкой области получил ранение, говорится на сайте министерства.

63-летняя заместитель министра финансов Светлана Воробей едва ли не единственная пенсионерка среди министров и заместителей, которая получает пенсию и при этом действительно достигла пенсионного возраста. За 2023 она получила от ПФУ 251 тыс 160 грн (20 930 грн ежемесячно).

Глава МВД Игорь Клименко в прошлом году задекларировал 18 749 грн пенсии ежемесячно (общая сумма за год составляет 224 998 грн). Главе МВД исполнилось 52 года в 2024-м.

Первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун задекларировал пенсию в размере 439 809 грн в прошлом году. В среднем это 36650 грн в месяц. Заместителю министра 37 лет. Он майор ВСУ в отставке, ветеран.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк (53 года) получает едва ли не самую большую пенсию среди всех министров и их заместителей. В прошлом году от ПФУ он получил 543 766 грн. Это 45 313 грн ежемесячно. Он судился с ПФУ за то, чтобы отменить ограничения по максимальному размеру выплаты и суд выиграл.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что большинство начальников региональных управлений Пенсионного фонда получают пенсионные выплаты (чаще всего при достижении пенсионного возраста). Максимальная пенсия начальника регионального управления ПФУ – 20930 грн, а минимальная – 9132 грн.

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