Какие пенсии получат военные: озвучены условия

В Украине военные имеют право на пенсию по выслуге лет. Пенсия назначается после увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и старше.

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Об этом говорится в разъяснении Министерства соцполитики. Также пенсию по выслуге лет можно получить при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.

Пенсии по инвалидности

После увольнения со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения , контузии, увечья и т.п.), возникшее в период прохождения военной службы.

Пенсии в случае потери кормильца

Назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если кормильец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям пенсионеров, если кормильец умер в период получения пенсии или позже 5 лет после прекращения ее выплаты.

Размер пенсии

за выслугу 20 лет – 50 процентов,

а уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья – 55 процентов соответствующих сумм денежного довольствия

за каждый год выслуги более 20 лет – 3 процента соответствующих сумм денежного довольствия;

лицам, имеющим страховой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба – 50 процентов

за каждый полный год стажа более 25 лет – 1 процент соответствующих сумм денежного довольствия.

лицам, увольняющимся со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины за выслугу 20 лет – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия

плюс 3 процента за каждый полный год выслуги более 20 лет, но не более 65 процентов соответствующих сумм денежного довольствия

Максимальный размер пенсии за выслугу лет не должен превышать 70 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (статья 43), а лицам, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1, – 100 процентов , в категорию 2, – 95 процентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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