Как украинцам проверить авто на штрафы: озвучено 5 способов

Украинцы могут самостоятельно и быстро проверить автомобиль на наличие штрафов. Это можно сделать через приложение Дія, сайт Министерства внутренних дел, приложение Штрафы ПДД, электронный кабинет водителя, а также Приват24 и Monobank.

OBOZ.UA расскажет о том, как можно проверять штрафы.

Дія

Установив приложение, вы будете получать информацию о штрафах сразу на смартфон в формате уведомлений. В приложении должны автоматически загрузиться данные водительского удостоверения, если этого не произошло — загрузите данные собственноручно.

В разделе "Услуги", подразделе "Штрафы за нарушение ПДД" можно проверить наличие штрафов и выбрать удобный способ оплаты штрафа.

Сайт МВД

Вы можете проверить наличие штрафов через поисковую систему Главного сервисного центра МВД. Для этого необходимо ввести следующие данные:

номер авто;

данные паспорта владельца транспортного средства (ТС), или;

данные удостоверения водителя, или;

серия и номер постановления о наложении штрафа.

Система обработает запрос и, кроме основной информации, вы получите фотоотчет и все детали о нарушении ПДД.

Производить оплату на сайте МВД удобно тем, что:

вы экономите 50% суммы при оплате в течение 10 рабочих дней;

реквизиты подтянутся автоматически.

Применение Штрафы ПДД

Еще одним способом является официальное мобильное приложение от МВД, в котором вы найдете постановления, касающиеся транспортного средства. В этом приложении можно сразу оплатить штраф онлайн.

Информация о новых нарушениях ПДД может поступать на ваш смартфон после оформления подписки.

Приват24 или Мonobank

Банки также предоставляют сведения о штрафах за нарушение ПДД. Система подтянет информацию по Вашему идентификационному коду. При этом оплатить штраф можно с помощью любой карты. Проверить неоплаченные штрафы можно в разделе "Штрафы за нарушение ПДД".

Электронный кабинет водителя

Войти в электронный кабинет водителя вы можете по ссылке: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Для этого вам нужна электронная цифровая подпись или BankID. В разделе "Мои последние штрафы", "Мои протоколы" представлена вся актуальная информация о Ваших нарушениях ПДД.

Как сообщал OBOZ.UА, польские водители придумали способ избежать штрафа после фотофиксации нарушения Правил дорожного движения (ПДД). После получения сообщения поляки указывают, что за рулем автомобиля на момент нарушения якобы находился гражданин Украины или Белоруссии.

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