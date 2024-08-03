Кто в Украине получит 20 тыс. грн пенсии: каким должны быть зарплата и стаж

В Украине пенсию более 10 тыс. грн получают только 12,5% пенсионеров (1,28 млн человек). Для того чтобы получать пенсию в 20 тыс. грн со стажем в 35 лет, размер зарплаты должен быть в 4,2 раза выше средней. На сегодня это около 65 тыс. грн.

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Согласно расчетам OBOZ.UA, для того чтобы получать зарплату в 20 тыс. грн с 40 годами стажа, нужно иметь зарплату в размере около 56 793 грн. Для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, размер зарплаты при стаже в 34 лет должен быть на уровне 32 519 грн.

Со стажем в 40 лет можно получать пенсию в размере 10 тыс. грн, если зарплата составляет около 28 454 грн. Это без учета возможных надбавок.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн, до 5816 грн. В январе 2024 года украинцы в среднем получали 5385 грн. Если считать изменение размера пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 грн.

Речь идет именно о среднем показателе. Рост произошел на уровне 45,7%, в то время как кумулятивный уровень инфляции за этот период составил 35,5%. То есть рост средней пенсии должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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