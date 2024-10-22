Как приложение NovaPay помогает экономить и упрощает финансовую рутину

Украинцы делятся опытом использования функций, которые делают удобнее целый ряд финансовых операций.

Теперь решать повседневные финансовые вопросы можно с минимальными усилиями. Приложение NovaPay стало незаменимым помощником в этом процессе, предложив удобные и инновационные решения для управления финансами. Оно не только упрощает повседневные финансовые операции, но и помогает пользователям эффективно экономить время и деньги благодаря удобным функциям и возможностям.

За 9 месяцев работы приложения компании удалось ввести множество полезных функций. Выгода от услуг по доставке и комиссии наложенных платежей до 50%, появился Кейс для сборов и накоплений, стало доступно разделение оплаты, удобная настройка шаблонов и упрощенная оплата по реквизитам IBAN в несколько кликов. Также в NovaPay украинцы продолжают активно пользоваться рассрочкой и покупают облигации. Впрочем, это не весь список новаций для клиентов.

OBOZ.UA расспросил украинцев, как новые функции в приложении NovaPay упрощают им жизнь и рассказывает, как расширился функционал сервисов.

Как получить 50% выгоды на посылки: опыт львовянина

Александр из Львова – ценитель технологических новинок и постоянно следит за выходом новых моделей смартфонов. Также интересуется умными гаджетами для дома. Понравившиеся больше всего заказывает в интернет-магазинах с доставкой Новой почтой. К примеру, из последних покупок – бесконтактные выключатели, которыми можно управлять со смартфона.

Как-то этой весной кассир в отделении рассказал Александру о возможности экономить на услугах по доставке и комиссии наложенного платежа. Для этого нужно было установить приложение NovaPay и с помощью него платить за доставку.

"Я решил проэкспериментировать и загрузил приложение. И действительно, ежемесячно я получаю выгоду. За пять месяцев мне удалось сэкономить более 700 гривен. А это приятный бонус. Недавно, заказал дочери портативную колонку. Доставка была 100 гривен, 50% из которых мне вернулось на счет", – рассказывает Александр.

Простой гайд: как получить 50% выгоды с NovaPay

Загрузите приложение NovaPay и активируйте карту. Внизу экрана найдите раздел "Бонус" и проверьте доступные предложения. Выберите в приложении раздел "Нова пошта", найдите посылку для оплаты, где есть расходы на доставку и комиссия за наложенный платеж. Оплатите ее прямо в приложении картой NovaPay. Мгновенно извлеките выгоду на вашу карточку.

Эта опция работает также для посылок с наложенным платежом, а также если вы платите за посылки ваших близких.

Как получить 50% выгоды при отправке посылки

Создайте электронную накладную в приложении Новой почты, указав, что доставку оплачивает отправитель. В приложении NovaPay зайдите в раздел "Нова пошта" и выберите необходимую посылку. Оплатите доставку картой NovaPay и извлеките выгоду на карту сразу после оплаты.

Обратите внимание. Бонусы начисляются только за оплаты, произведенные картой NovaPay в приложении NovaPay. При использовании другой карты или оплаты в отделении либо в приложении Новой почты программа не действует.

В приложении Александр обратил внимание на еще одну полезную для него функцию – Кейс. Это удобный способ для сборов и накоплений.

"Жена давно хотела приобрести посудомоечную машину, но мы все время откладываем покупку, потому что имеем тягу к импульсивным мелким расходам. У нас не хватает силы воли откладывать средства на что-то дорогое. А этот симпатичный фиолетовый Кейс стимулировал начать сбор, и чтобы не было соблазна потратить эти средства на что-то другое. Надеюсь, что через несколько месяцев соберем на желанную посудомойку", – делится мужчина.

В NovaPay можно создать три вида кейсов:

Без конкретной цели. Подойдет для планирования крупных покупок или накопления средств. Можно настроить списание с зарплаты или пополнять, когда будет возможность. С четкой суммой. Идеально для сборов с конкретной целью. Средства можно собирать через карты, ссылки или QR-код. С фиксированными платежами – для равных взносов участников сбора. Больше не нужно писать сообщения пользователям, кто кому сколько должен, достаточно поделиться ссылкой.

"Как будем делить счет?": функция, экономящая время

28-летняя жительница Киева Елена – частый гость кофеен и ресторанов. Столичные заведения она любит не только из-за хорошей кухни. Стремится побывать каждый раз в новом заведении, чтобы насладиться уютной атмосферой в кругу друзей. В конце таких посиделок у подруг всегда возникает вопрос "Как платим?".

"Обычно кто-то один платил, а потом мы делили сумму на всех, и каждый делал перевод на карточку. Надо было вводить номер, иногда кто-то ошибался суммой. Словом, это целая история", – вспоминает девушка.

Девушка уже более трех месяцев пользуется картой NovaPay в своих ежедневных расчетах. Когда-то скачала приложение по рекомендации подруги, оно ей понравилось, еще и все необходимые функции для ежедневных финансов есть. Недавно Елена открыла для себя возможности нового сервиса – разделение счета.

"Когда карт NovaPay у знакомых будет больше, вопрос сложного разделения оплаты можно будет снять. Но уже сейчас мы с лучшей подругой тестируем опцию на практике. Она тоже пользуется сервисами NovaPay и имеет их карту. Поэтому идем в заведение, заказываем несколько блюд, а потом делим оплату прямо в приложении", – радуется девушка.

Когда официант принес счет, Елена сразу заплатила, а затем в приложении NovaPay быстро выбрала сумму, нажала опцию "Разделить оплату" и выбрала подругу среди контактов. "Это было так просто! Я указала, как распределить чек, и подруге поступил запрос на оплату. Это действительно экономит время", – добавляет собеседница. По словам Елены, новый сервис можно использовать также при покупках в магазинах или заказе такси и даже добавить фото чека из заведения – это очень удобно.

Как воспользоваться услугой разделения оплаты:

В истории операций выберите платеж, который хотите поделить, и нажмите "Разделить оплату". Или войдите в детали платежа и выберите эту же опцию. Выберите из контактов друзей, которые тоже имеют карты NovaPay. Укажите, как разделить чек, и отправьте им запрос на оплату.

Что важно знать:

Сумма : можно разделить любой счет от 50 грн, но доля каждого не должна превышать 100 тыс. грн.

: можно разделить любой счет от 50 грн, но доля каждого не должна превышать 100 тыс. грн. Срок: счет можно разделить в течение 30 дней после оплаты.

счет можно разделить в течение 30 дней после оплаты. Количество человек: вы можете поделить счет максимум на 20 человек.

Обратите внимание. Функция работает во всех местах, где возможны общие расходы: рестораны, кафе, кинотеатры, такси, магазины, АЗС, а также при онлайн-оплате.

Оплата по реквизитам в два клика и удобные шаблоны

Оксана из Житомира – молодая мама и активная клиентка интернет-магазинов. Ежемесячно она заказывает товары для дома и детские вещи. С приложением NovaPay женщина экономит на доставке посылок и периодически тестирует новые появляющиеся в приложении функции.

Оксана заценила упрощенную оплату за IBAN, теперь переводит средства по реквизитам в несколько кликов.

"Раньше очень не любила этот процесс, потому что было неудобно. Чтобы произвести оплату за товар, я заполняла пять полей. Должна была вручную копировать и вводить кучу цифр и данных. Однажды сидела на кухне и заполняла поля, а ребенок взял в руки мой телефон и поля случайно очистились. Но когда протестировала оплату с реквизитами в приложении NovaPay, ощутила себя гуру IBAN. Все, что мне нужно, – только проверить сумму и назначение платежа", – рассказывает молодая женщина.

Теперь, когда Оксана производит оплату заказов продавцу, одним нажатием копирует уведомления с реквизитами из сообщения от магазина, вставляет их в поле IBAN, а приложение автоматически заполняет все необходимые поля.

"Я действительно поражена, насколько это просто. Теперь уже не волнуюсь, что допущу какую-то ошибку при введении, или что потрачу на это лишнее время", – делится впечатлениями Оксана.

Как оплатить по IBAN: простые шаги

Парсинг реквизитов (автоматическое распознавание реквизитов и разнесение их по своим местам) : просто скопируйте все реквизиты из электронного письма, сообщения или смс и вставьте их в поле IBAN. Система автоматически заполнит нужные поля, а вам останется только проверить информацию и при необходимости изменить назначение платежа или сумму.

: просто скопируйте все реквизиты из электронного письма, сообщения или смс и вставьте их в поле IBAN. Система автоматически заполнит нужные поля, а вам останется только проверить информацию и при необходимости изменить назначение платежа или сумму. Сканирование или фото IBAN: вы можете отсканировать все данные с помощью камеры телефона, а приложение все расставит по местам.

вы можете отсканировать все данные с помощью камеры телефона, а приложение все расставит по местам. Загрузка PDF-файла: достаточно залить в приложение файл – и все поля, которые необходимо заполнить для оплаты, появятся автоматически.

В видеоинструкции можно убедиться, как быстро и легко это сделать:

"Дополнительно к этому удобству я минимизировала время регулярного ввода реквизитов. У меня есть платежи, которые я постоянно совершаю: пополнение мобильного, оплату детского кружка для дочурки и так далее. Чтобы каждый раз не вводить данные, я создала шаблон по истории транзакций. А для пополнения мобильного даже настроила автоплатеж четыре недели. Это значительно экономит время и позволяет не держать все в уме", – добавляет Оксана.

За 9 месяцев работы приложения NovaPay удалось запустить целый ряд новых функций, значительно расширивших возможности сервиса и облегчивших жизнь клиентам. Каждое нововведение внедрено для того, чтобы сделать финансовые операции более быстрыми, простыми и безопасными.