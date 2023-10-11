Как получить миллион долларов за один день: названы семь легальных способов

Пользователей популярной платформы Quora заинтересовал вопрос, можно ли легальным путем заработать 1 млн долларов за сутки. Эксперты платформы отметили, что это очень маловероятно, но все же предложили несколько вариантов, как это можно сделать.

OBOZREVATEL собрал главные "рецепты" для тех, кто хочет стать миллионером "за один день". Однако следует учитывать большинство методов все же требуют значительных усилий и планирования, а все оставшиеся – невероятной удачи.

Открытие сверхуспешного бизнеса

"Открытие успешного бизнеса и продажа его по высокой цене может привести к получению 1 миллиона долларов за день, но это требует времени на подготовку, усилий и готовности к риску", – отметил эксперт по партнерскому маркетингу Мухаммед Али.

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Инвестиции в акции или недвижимость

Вложение средств и последующая продажа акций или недвижимости действительно может привести к получению 1 млн долларов за день. Но этот метод требуе особых знаний, обширного опыта и глубокого понимания рынка.

"Важно иметь в виду, что быстрое получение крупной суммы денег является редким явлением и часто требует значительных усилий, подготовки и удачи. Кроме того, всегда рекомендуется консультироваться с финансовым консультантом и юристом, чтобы убедиться, что все финансовые операции соответствуют закону", – отмечает Али.

Массовая продажа товаров или услуг

Бизнесмен Джо Николози обнародовал расчеты, согласно которым заработать миллион можно продавая товары по определенной цене определенному количеству людей. Так, за день получить 1 млн долларов можно:если продать продукт за 200 долларов 5 тысячам человек;продукт за 1000 долларов – тысяче человек; при продукте ценой 4000 долларов будет достаточно 250 покупателей.

С ним соглашается руководитель стартапов Чан Лю. "Чтобы стать миллиардером, вы продаете товары по 1 доллару миллиард раз. Большие деньги делаются за счет маленьких баксов", – считает Лю.

Сила убеждения

"Лучший способ заработать 1 миллион долларов – это убедить миллион людей дать вам 1 доллар", – такой ответ на вопрос предложил предприниматель и инвестор Гордон Миллер.

По его словам, такой совет дал ему отец еще в 1993 году, когда Миллер открывал свой первый бизнес. "После того, как в 2007 году приложения поступили в продажу в App Store по цене 99,1 доллара, стало ясно, как можно заработать миллион долларов. Как оказалось, папа был прав", – отметил Миллер.

Получение наследства

Получение крупного наследства или получение выгоды от существенного юридического урегулирования может обеспечить резкий финансовый рост. Однако эти обстоятельства находятся вне контроля человека.

Крупный контракт для "випа"

"Станьте VIP-знаменитостью, завоюйте репутацию таланта или спортсмена мирового класса. Заключите договор на существенную сумму. Бум! Вы в одночасье становитесь миллиардером", – в шутку советует еще один из авторов платформы. Другой похожий способ – участие в шоу талантов или реалити-шоу с призом в миллион долларов.

Выигрыш в лотерею или азартные игры

Тут нет совершенно никаких гарантий. Но теоретически этот метод все же нельзя не упомянуть.

На самом же деле, легальное получение 1 млн долларов всего за день является невероятно сложной задачей, если не невозможной для большинства людей. "Вместо того, чтобы сосредотачиваться на быстром получении 1 млн, полезнее сосредоточиться на развитии здоровых финансовых привычек, постановке достижимых целей и принятии обоснованных решений, которые могут привести к долгосрочной финансовой стабильности и успеху. Помните, что терпение и настойчивость являются ключом к созданию богатства", – резюмировал специалист по партнерскому маркетингу Асад Праманик.

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