Как подготовиться и успешно пройти собеседование: эксперт поделилась советами по трудоустройству

Собеседование – ответственный этап в трудоустройстве, где важно продемонстрировать свою компетентность, готовность к работе и соответствие требованиям вакансии. Для этого необходима тщательная подготовка, включающая в себя не только изучение компании, но и продумывание ответов на возможные вопросы, внимание к деталям вашего резюме и даже учет личного поведения.

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OBOZ.UA пообщался с руководительницей направления OLX Работа Марией Абдуллиной и узнал полезные советы по трудоустройству. Чтобы хорошо подготовиться для собеседования, следует выполнить несколько шагов.

Подготовка резюме

Первый шаг в трудоустройстве – создание структурированного резюме. Оно должно быть актуальным и направленным на конкретную вакансию. Среди основных маркеров:

Достижение: замените общие фразы в файле на конкретные результаты. Например, вместо " Ответов за продажи" напишите: " Увеличил объемы продаж на 20% за первый квартал 2023 года";

замените общие фразы в файле на конкретные результаты. Например, вместо " Ответов за продажи" напишите: " Увеличил объемы продаж на 20% за первый квартал 2023 года"; соответствие: акцентируйте внимание на тех навыках, которые важны для позиции, на которую вы подаетесь;

акцентируйте внимание на тех навыках, которые важны для позиции, на которую вы подаетесь; сертификаты и хобби: добавляйте эту информацию, если она отвечает требованиям вакансии или показывает ваши личные качества.

Ознакомьтесь с информацией о компании

Перед собеседованием важно узнать как можно больше об организации, в которую вы хотите попасть. Это позволит вам не только ответить на вопросы работодателя о вашем интересе, но и понять, как ваши ценности и опыт могут соответствовать потребностям компании.

исследуйте официальный сайт компании, где вы найдете информацию о ее миссии, ценностях, основных продуктах или услугах;

читайте новости о компании, узнайте последние достижения или вызовы, которые перед ней стоят;

просмотрите отзывы бывших или нынешних сотрудников, чтобы иметь представление о корпоративной культуре.

Если вы укажете, что знаете ключевые детали о компании, это сразу произведет положительное впечатление на работодателя.

Продумайте ответы на часто задаваемые вопросы

Одни из важнейших этапов подготовки – предусмотреть, какие вопросы могут возникнуть на собеседовании и подготовить на них четкие ответы. Из самых распространенных:

расскажите о себе: работодателя интересует не ваша биография, а ваш профессиональный опыт и достижения. Например, вместо общих фраз расскажите, как вы реализовали успешный проект, увеличили прибыль компании или оптимизировали рабочий процесс;

работодателя интересует не ваша биография, а ваш профессиональный опыт и достижения. Например, вместо общих фраз расскажите, как вы реализовали успешный проект, увеличили прибыль компании или оптимизировали рабочий процесс; почему вы хотите работать именно здесь? Покажите свой интерес к работе именно в этой компании, подчеркнув, что вас привлекает в ее культуре или деятельности;

Покажите свой интерес к работе именно в этой компании, подчеркнув, что вас привлекает в ее культуре или деятельности; каковы ваши сильные стороны? Выберите 2-3 ключевых качества, имеющих значение для этой позиции, и подкрепите их примерами.

Выберите 2-3 ключевых качества, имеющих значение для этой позиции, и подкрепите их примерами. что ваши слабые стороны? Будьте честны, но конструктивны. К примеру, если вы считаете, что недостаточно быстро адаптируетесь к новым технологиям, добавьте, что сейчас активно занимаетесь этим и проходите соответствующие курсы.

Работодатели также часто задают вопросы, которые нуждаются не только в быстром ответе, но и грамотной самопрезентации. Среди них:

вопросы о зарплатных ожиданиях: до собеседования проанализируйте средний уровень зарплат в вашей отрасли и регионе. Ваши ожидания должны быть реалистичными, но не заниженными. Например, вы можете ответить: " Я открыт к обсуждению, но ориентируюсь на диапазон 20-25 тысяч гривен в зависимости от условий";

до собеседования проанализируйте средний уровень зарплат в вашей отрасли и регионе. Ваши ожидания должны быть реалистичными, но не заниженными. Например, вы можете ответить: " Я открыт к обсуждению, но ориентируюсь на диапазон 20-25 тысяч гривен в зависимости от условий"; вопрос о неудачах: не бойтесь говорить об ошибках, приведите пример сложной ситуации, но обязательно расскажите, как вы ее решили и чему научились.

Понимание потребностей работодателя

На собеседовании работодатель пытается узнать не только о ваших технических навыках, но и о вашей способности работать в команде, справляться со стрессом и организовывать свое рабочее время. Чаще вас могут спрашивать о:

опыт работы: будьте готовы рассказать о ваших конкретных достижениях, например: " Я увеличил производительность команды на 15% за полгода благодаря внедрению системы автоматизации";

будьте готовы рассказать о ваших конкретных достижениях, например: " Я увеличил производительность команды на 15% за полгода благодаря внедрению системы автоматизации"; личные качества: например, как вы разрешали конфликты или как организовывали рабочий процесс в стрессовых условиях;

например, как вы разрешали конфликты или как организовывали рабочий процесс в стрессовых условиях; мотивацию: покажите, что вам важен не только заработок, но и возможность профессионального развития, сотрудничество с интересными проектами и компанией, разделяющей ваши ценности.

Что спросить у работодателя

В конце собеседования важно задавать вопросы. По информации от эксперта, это демонстрирует вашу серьезность и заинтересованность. Вот несколько примеров:

Какие основные задачи я буду выполнять?

Какие возможности для профессионального развития у вас есть?

Как выглядит типичный рабочий день в этой должности?

Предусмотрены ли премии или бонусы за качественное исполнение работы?

Как избежать ошибок на собеседовании

Некоторые действия могут произвести негативное впечатление на работодателя. Среди них:

отрицательные отзывы предыдущего работодателя, это может произвести впечатление вашей нелояльности;

отсутствие подготовки: если вы не знаете ничего о компании, это выглядит непрофессионально;

чрезмерная нервозность или излишняя самоуверенность: сохраняйте баланс и демонстрируйте уверенность в своих силах.

Оценка успеваемости собеседования

Иногда уже во время разговора можно понять, производите ли вы хорошее впечатление. Если работодатель проявляет активность, задает уточняющие вопросы и положительно реагирует на ваши ответы, собеседование проходит успешно.

Если работодатель выглядит отстраненным, это может свидетельствовать о недостаточной заинтересованности. В таком случае попытайтесь уточнить, соответствуют ли ваши навыки ожиданиям или предоставите дополнительные примеры вашей работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причин – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тысяч. грн.

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