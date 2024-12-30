Как перечислят зарплаты и пенсии в Украине с 1 января: все, что нужно знать о новых соцстандартах

В Украине в 2025-м не будут повышать минималку и прожиточный минимум. В результате реальные доходы наиболее незащищенных категорий – тех, кто получает минимальные зарплаты и пенсии, с учетом инфляции значительно сократятся.

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О том, какими будут зарплаты и пенсии в следующем году, читайте в материале OBOZ.UA.

Плохая новость: минимальную зарплату заморозят. Возможно, так будет продолжаться три года

Бюджет на 2025-й не предусматривает никакой индексации социальных стандартов . Ни минималку, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Следовательно, украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих минималку не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.

Еще несколько месяцев назад в Бюджетной резолюции правительство предусмотрело, что минималку и прожиточный минимум заморозят на три года. Это может стать наиболее жестким ограничением роста социальных стандартов за последние годы или десятилетия. По данным Минсоца, в Украине минимальную зарплату получают 1,9 млн человек.

Какая-то часть из них – это те, кто действительно на минималке не живет, а остальную зарплату получает в конверте. Однако вместе с тем есть и украинцы, которые действительно получают минималку. В первую очередь, это работники бюджетных сфер, работники в небольших населенных пунктах. Если в Киеве на зарплату в 8 тыс. грн на полный рабочий день найти работника невозможно, то в

В настоящее время на Едином портале вакансий около 10,3 тыс. вакансии с зарплатой в 8000 грн. Речь идет не только о работе в деревнях. К примеру, такую зарплату предлагают продавцу в Виннице, дворнику в Херсоне. Кочегары, слесари, почтальоны, сторожа, медицинские сестры, подсобные рабочие, библиотекари и еще десятки разных специалистов ищут на минималку.

Минимальная зарплата в Украине не выполняет свое основное назначение – не обеспечивает работающих тем уровнем доходов, который, по меньшей мере, обеспечил бы возможность платить за минимальный набор товаров и услуг. Самый легкий способ определить уровень бедности: сравнить доходы с фактическим прожиточным минимумом (это тот, что сосчитали по актуальным ценам).

Минимальная зарплата не может быть меньше фактического прожиточного минимума. В следующем году фактический прожиточный минимум может быть на уровне более 10 тыс. грн (из расчета фактических цен на потребительскую корзину), тогда как минималка будет на уровне 8 тыс. грн. грн.

То есть все работающие полный рабочий день и получающие гарантированный государством минимум будут находиться далеко за чертой бедности. В Украине наблюдается высокий уровень инфляции (в этом году будет меньше 10%), поэтому если минималка не будет расти хотя бы на этот уровень, реальные доходы беднейших украинцев будут снижаться.

Еще один способ считать минималку – сравнивать со средней зарплатой. Достаточно высокой (этого стремятся в ЕС) минимальная зарплата считается, если ее размер составляет от 60% средней по стране. В Украине в следующем году минималка может быть на уровне около 32,7%.

Замораживание минималки вроде бы должно помочь сэкономить бюджетные средства. Однако на самом деле опыт прошлых лет показывает: поднимая минималку, также можно увеличить и бюджетные поступления. Яркое подтверждение этому: опыт 2017 года, когда минимальную зарплату увеличили сразу вдвое – с 1600 до 3200 грн. Вместе с этим инфляция за 2017-й была всего на 1,3 п.п. выше, чем годом ранее. А уже через год опустилась до целевого показателя менее 5%.

Доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд. грн. Отказываясь от повышения минималки, Украина фактически играет в пользу серого бизнеса, стремящегося минимизировать налоговые платежи и поэтому показывает официально минимальную зарплату. Кроме того, низкая минималка мешает Украине быть конкурентоспособной. Например, в соседней Польше минималка с 1 января 2025-го составит 4626 злотых брутто. Это 3483,51 злотых нетто после уплаты всех налогов (35183 грн).

Не будут также повышать и минимальные пенсии

В следующем году в Украине также заморозят и прожиточный минимум, в том числе для лиц, потерявших трудоспособность. В результате не будут пересматриваться минимальные размеры пенсии, а также размер выплаты за сверхурочный стаж. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн. Такой же она останется и в следующем году.

При этом фактический размер прожиточного минимума в ценах ноября для пенсионера составляет 6367 грн. То есть все получающие меньше уже сейчас находятся за чертой бедности. Винницкая область – одна из семи, где размер средней пенсии меньше 5 тыс. грн. Виктория Вельке, глава "Ассоциации пенсионеров Подолья" (расположена в Виннице), рассказывает: "Истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то из пенсионеров сдает комнату, кто просит помощи у родственников. Однако "это всегда истории выживания", добавляет женщина. В следующем году пенсионеры с минималкой окажутся еще в худшем положении.

Министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA рассказала: если пенсионную реформу удастся провести, пенсия не будет зависеть от прожиточного минимума. Действительно, в новой формуле расчета пенсионной выплаты (будет действовать, если будет принята реформа), пенсию привяжут к средней зарплате по стране. При этом перечислят все пенсии.

Кроме того, в марте 2025 года состоится традиционная индексация пенсий. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Половина этой суммы – 6,35%. В результате индексации по очень приблизительным расчетам может быть на уровне 11%.

Индексация предусмотрена в бюджете и обязательна по действующему закону. Поэтому, даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют не все пенсионеры. Часть пенсионеров останется без повышения.