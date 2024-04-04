Как не потерять выплаты: о чем пенсионеры должны предупредить ПФУ
Украинские пенсионеры рискуют потерять свою пенсию, если не будут своевременно сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) об изменениях, касающихся документации и места жительства. Основная причина – корректное ведение документации, ведь сведения об адресе и трудоустройстве пенсионера имеют важное значение для назначения пенсионных выплат.
Чтобы избежать такой ситуации, следует обратиться в ближайшее отделение ПФУ в своем городе или оставить заявку на сайте. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
О чем нужно сообщить ПФУ
Адресная информация важна, поскольку пенсионные документы должны храниться по фактическому месту жительства пенсионера, а информация о трудовой занятости влияет на размер и регулярность выплат. Поэтому пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать ПФУ о таких изменениях:
- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае утраты старого;
- смена фамилии;
- получение нового идентификационного номера;
- смена места постоянной регистрации;
- выход на работу или увольнение с работы.
Это регулируется соответствующими нормативно правовыми актами, в частности, порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как сообщить ПФУ об изменениях
Сообщить об изменениях можно как лично в ближайшем отделении ПФУ, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, нужно:
- авторизоваться на сайте;
- выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- сформировать заявление во вкладке "Внесение изменений";
- отправить ПФУ.
Несоблюдение требований своевременного уведомления ПФУ об изменениях может привести к неприятностям для пенсионеров, включая приостановку выплаты пенсии. Однако эту процедуру достаточно быстро можно выполнить как лично, так и онлайн, что делает ее более доступной и удобной.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, которые в течение 10 дней после трудоустройства не известили об этом ПФУ, после проверки будут вынуждены вернуть часть выплаты в бюджет. Дело в том, что работающие пенсионеры не имеют права на часть доплат.
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