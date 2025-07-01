Как и кому пересчитают пенсии с 1 июля: кому повысят на 570 грн

Пенсии в Украине с 1 июля повышать не будут. Традиционно в этот период происходит индексация прожиточного минимума, однако в этом году ее не будет. Зато на повышение могут рассчитывать те украинцы, которые достигнут определенного возраста.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не добавляются – можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главное:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя – пенсия 6085,74 грн

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя – 5364,98 грн

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя – 6493,20 грн

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя – 12 315,12 грн

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя – 2826,49 грн

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя – 108 321,63 грн

Размеры минимальной пенсии в Украине

Размер пенсии Условие Возраст >3758 грн полный стаж (30/35 лет) от 65 лет >3758 грн стаж от 20/25 лет от 80 лет >3613 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 до 80 лет >3323 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 лет >3038 грн выполнили условия для выхода на пенсию

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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