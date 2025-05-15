Кадровый дефицит на рынке труда усиливается: кого ищут работодатели и кто сталкивается с трудностями

Внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, украинцы в возрасте 50+ и женщины с маленькими детьми чаще всего сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за недостатка актуальных навыков и стереотипов. В то же время пенсионеров в Украине начинают привлекать к работе – их охотно берут на должности водителей, охранников, продавцов, уборщиков, кассиров и других.

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О стереотипах и трудностях на рынке труда рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в кулуарах мероприятия "Рынок труда Украины 2025: вызовы, запросы бизнеса и стратегия реформ". По ее словам, наибольшие барьеры при трудоустройстве возникают у:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

(ВПЛ); людей с инвалидностью;

лиц в возрасте от 50 лет;

женщин с маленькими детьми.

Марчак отмечает, что именно эти группы системно сталкиваются с трудностями, как при поиске работы, так и в процессе адаптации к новым условиям труда. Причины не только в физических или социальных барьерах, но и в глубоко укоренившихся стереотипах.

Одним из ключевых факторов, усложняющих ситуацию Марчак называет разрыв между навыками работников и реальными потребностями работодателей. Это означает, что люди часто не могут найти достойную работу не из-за отсутствия вакансий, а из-за несоответствия их квалификации.

"Эта проблема решается через программы переобучения и повышения квалификации. Но важно, чтобы мы помогали людям получить именно те навыки, которые сейчас реально нужны на локальном рынке труда", - подчеркнула чиновница. Отдельное внимание Марчак уделила социальным установкам, которые формируют образ "ненужного" работника.

Людей с инвалидностью часто воспринимают как ограниченных в работоспособности, хотя современные технологии и адаптивная рабочая среда могут полностью нивелировать эти ограничения. Особенно остро стоит вопрос возрастной дискриминации. Работников в возрасте 50+ часто ошибочно называют пенсионерами, пренебрегая их опытом и готовностью работать.

Преодоление таких представлений является ключом к более открытому рынку труда. "Мы должны преодолевать эти стереотипы как среди общества, так и среди работодателей. Необходимо проводить обучение для HR-специалистов и экспертов, чтобы они становились лидерами инклюзивных изменений", - отметила Марчак.

Однако, с недавних пор современные экономические реалии заставили государство переосмыслить роль людей пенсионного возраста на рынке труда. Министр социальной политики Оксана Жолнович ранее заявляла, что пенсионный возраст не должен означать завершение карьеры.

"Мы должны изменить культуру восприятия старшего возраста. Ведь такие люди имеют опыт, пользуясь которым, они могут сделать существенный экономический вклад", – отметила она. Государство планирует активно привлекать лиц 60+ к работе, предоставляя налоговые стимулы для работодателей, организуя курсы повышения квалификации и создавая систему поддержанного проживания.

Однако, по последним данным, количество вакансий для людей пенсионного возраста выросло на 33%. Малые предприятия - одни из первых, кто начал активно привлекать пенсионеров, используя их опыт как кадровый резерв. Чаще всего их ищут на должности:

водителей;

охранников;

уборщиков;

продавцов и кассиров;

разнорабочих и грузчиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главная причина безработицы в Украине - диспропорция ожиданий и предложения на рынке труда, из-за чего даже наличие высшего образования теперь не гарантирует трудоустройство. Сами безработные жалуются на низкую оплату труда, но менять профессию многие из них не готовы из-за отсутствия жилья и продолжительности обучения.

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