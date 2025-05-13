На рынке труда в Украине сложилась необычная ситуация: почему диплом больше не гарантия найти работу

Главная причина безработицы в Украине – диспропорция ожиданий и предложения на рынке труда, из-за чего даже наличие высшего образования теперь не гарантирует трудоустройства. Сами безработные жалуются на низкую оплату труда, но менять профессию многие из них не готовы из-за отсутствия жилья и продолжительности обучения.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Исследование зарегистрированной безработицы в Украине", опубликованные во время презентации, организованной швейцарской организацией Helvetas Swiss Intercooperation. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале украинского филиала Helvetas Swiss Intercooperation.

Согласно ему, 82% безработных в Украине – это женщины, остальные – мужчины. При этом самая большая возрастная группа среди безработных – лица в возрасте 36-54 лет, тогда как молодежь в возрасте 18-25 лет – лишь 6,4%.

Также опрос показал, что среди безработных большая доля образованных, в частности более 31% из них имеют высшее образование (а в некоторых регионах, в частности в Киеве, таких почти 70%), еще 31,4% - профессионально-техническое. Но из-за дисбаланса между имеющимися навыками и потребностями рынка труда наличие диплома не гарантирует трудоустройства: среди представителей простейших профессий и сельского хозяйства безработных лишь 1,4% и 1,1% соответственно

Среди уязвимых групп многочисленными являются внутренне перемещенные лица, или ВПЛ, (24%) и лица с инвалидностью (8%). Также в Украине имеется и региональная диспропорция среди безработных: более 90% из в Луганской области - это ВПЛ, что объясняется оккупацией региона.

К основным причинам своей безработицы респонденты отнесли личные обстоятельства (37,7%) и низкую оплату труда (20,7%). Причем абсолютное большинство из них (78,1%) не готовы менять место жительства для трудоустройства из-за:

личных жизненных обстоятельств - 74,1%;

отсутствия жилья - 32,3%.

Главным ожиданием от работы абсолютного большинства безработных украинцев является высокая заработная плата (59,1%). Впрочем, как правило, их ожидания варьируются в пределах среднестатистического уровня в Украине - 8-20 тыс. грн (хотя часто у мужчин ожидания выше, чем у женщин).

Главной причиной безработицы в Украине является диспропорция между запрашиваемыми профессиями и востребованными специальностями. Тогда как 7 из 10 безработных стремятся получить работу, требующую высшего образования, работодателям нужны преимущественно специалисты по рабочим профессиям. При этом почти 30% не готовы менять свою специальность, главным образом из-за убеждения, что это не решит проблему трудоустройства (44,4%), и сложности обучения (32,2%).

Также OBOZ.UA ранее уже сообщал, что Украине остро нужны инженеры, ИТ-специалисты, медики, аграрии и психологи - это ключевые профессии для восстановления страны. Зато экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.

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