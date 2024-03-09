Кабмин тотально урежут: СМИ узнали о планах сократить пять министерств

В Украине планируют сократить как минимум 5 министерств из 19 имеющихся. В первую очередь речь идет об объединении "социальных" министерств,

Об этом рассказали источники в Офисе президента (ОП), а также в парламентской фракции партии Слуга народа (СН). "Вопрос есть и к некоторым министрам, и к вице-премьерам, например, к Ирине Верещук, – ее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют расформировать, – пояснил собеседник редакции по ОП. – То же касается и расформирования министерства молодежи и спорта" .

Продолжаются дискуссии о том, чтобы убрать министерство культуры и информполитики, пока не имеющее своего руководителя, и распределить его функции между другими ведомствами. "Возможно, эти функции передадут под премьера, но о культуре окончательного решения еще нет", - рассказал собеседник редакции среди представителей фракции СН.

Могут ликвидировать и министерство агрополитики, объединив его с Минэкономики – тем более, что подобный "гибрид" когда-то существовал. "Фактически мы планируем вернуться к той стратегии по объединению министерств, которая уже была в 2019 году", - отметил собеседник NV в окружении президента.

В то же время источник редакции в правительстве сообщил, что 40% документации, которая сейчас находится в отношении евроинтеграционных процессов, касается аграрной темы. Это сложные процессы, которые Минэкономики не потянет. Учитывая это, Шмигаль сейчас не намерен сокращать Минагро. Также на Банковой и Грушевского была идея сократить министерство ветеранов и передать его функции Минсоцполитики. Потому что последнее и так частично занимается проблематикой ветеранов, а остальные соответствующие функции можно было бы отдать Министерству здравоохранения.

Однако, как рассказал источник во фракции СН, от этого новшества пока отказались, и нынешнего и. о. руководителя Минветеранов Александра Порхуна планируют назначить министром.

Реформа Кабмина: что обещали Шмыгаль и Зеленский

Говоря о грядущей реформе правительства в ходе пресс-конференции 4 марта, Денис Шмыгаль отмечал: "Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику. А Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере".

Он же и отметил, что сокращение затронет "треть министерств", однако не уточнил, какое количество госслужащих будет уволено. В целом, по словам Шмыгаля, все изменения планируются в рамках проведения комплексной реформы правительства.

Ее целью, как объяснял ранее президент Владимир Зеленский, является именно экономия государственных средств. Решения будут приниматься уже весной – в зависимости от ситуации с поступлением помощи от международных партнеров. "Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства – и это не только о Кабмине – менялась. Уменьшение количества министерств, уменьшение количества министров... Показателем будет то, что мы будем иметь весной", – сказал Зеленский.

По различным подсчетам, в 2024 году только на финансирование армии Украине не будет хватать от 400 до 700 млрд грн. Эту "дыру" невозможно покрыть макрофинансовой помощью из-за границы, т.к. ее нельзя тратить на военные нужды. В связи с этим Министерство финансов в рамках выполнения требования МВФ уже разработало предложения, как увеличить наполнение бюджета примерно на 40 млрд грн. Однако этой суммы недостаточно, и потому стране нужно искать другие способы преодолеть дефицит военного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января в Украине заработала новая система оплата труда госслужащих, а вакансий стало меньше почти на 20 тыс. Сокращение коснулось именно пустых вакансий, которые годами "висят" в госорганах, но должности и оклады работающих чиновников от этого существенно изменились.

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