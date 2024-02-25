Зеленский рассказал, при каких условиях могут быть массовые увольнения: сократят количество министерств и не только

В Украине могут значительно сократить "инфраструктуру управления государства". Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продлится дефицит государственного бюджета.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции 25 февраля. По его словам, решение будет приниматься уже весной. Дефицит государственного бюджета пытаются преодолеть в том числе посредством помощи от партнеров.

"Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства, и это не только о Кабмине, менялся. Уменьшение количества министерств, уменьшение количества министров... Показателем будет то, что мы будем иметь весной", - сказал Зеленский. .

Ранее глава Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, по результатам переговоров с МВФ публично заявила, что дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники составляет более 400 млрд грн.

По информации OBOZ.UA, Министерство финансов уже передало на рассмотрение предложения по привлечению дополнительных примерно 40 млрд грн. "Это точечные решения", – рассказывают OBOZ.UA в правительстве. Предложения разработаны для выполнения меморандума с МВФ, и они не решают реальную потребность в деньгах.

Как сообщал OBOZ.UA, первые средства от Евросоюза в правительстве рассчитывают получить уже в марте 2024 года. 50 млрд евро должно поступить в рамках программы Ukraine Facility.

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