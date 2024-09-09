Кабмин изменил правила аренды жилья для военных: что нужно знать

Правительство освободило военных от необходимости обращаться в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, чтобы получить от государства компенсацию на поднаем жилья. Также им больше не потребуется подавать копию справки о регистрации места жительства.

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Как сообщили в правительстве, Кабинет министров уже поддержал соответствующие изменения в порядке предоставления рапорта на выплату такой компенсации. Впрочем, соответствующие документы все еще нужны, но их будут собирать командиры воинских частей или руководители подразделений, органов, учреждений или учреждений, уполномоченных принимать решения по выплате компенсации.

Также изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий. Кроме того, установлен механизм возврата денег в бюджет, если выплаты осуществлялись в результате введения военного руководства в заблуждение: либо добровольное возмещение, либо через суд.

"Продолжаем упрощать бюрократические процедуры. Мы сократили количество справок и защитили права военнослужащих, в том числе тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии российской федерации. Теперь оформить денежную компенсацию по поднаему жилья станет проще, а воспользоваться этим правом сможет большее количество защитников", – подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Также OBOZ.UA сообщал, что военные, получившие инвалидность во время службы, могут получить от государства одноразовую компенсацию, размер которой зависит от группы инвалидности и может составить до 363 360 гривен. Для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и обратиться в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) в течение трех лет после получения справки МСЭК.

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