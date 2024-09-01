Выплаты для военных с инвалидностью: на какие суммы могут рассчитывать защитники

Военные, получившие инвалидность во время службы, могут получить от государства одноразовую компенсацию, размер которой зависит от группы инвалидности и может составлять до 363 360 гривен. Для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) и обратиться в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) в течение трех лет после получения справки МСЭК.

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Об этом сообщил юрист Андрей Топчий. По словам Топчия, для того чтобы получить компенсацию, военнослужащий должен пройти несколько этапов.

Прежде всего, необходимо пройти ВЛК. Эта комиссия определяет, есть ли связь между полученными травмами, заболеваниями или контузиями и военной службой. Если комиссия подтвердит, что травмы или заболевания были получены при исполнении обязанностей, военнослужащий может претендовать на получение единовременной денежной выплаты.

Размер компенсации

Размер компенсации зависит от группы инвалидности, установленной по результатам медицинского обследования. Военнослужащие, получившие инвалидность в результате службы, могут рассчитывать на следующие суммы:

1 группа инвалидности: государство выплачивает 120-кратный прожиточный минимум, что на 1 января 2024 составляет 363 360 гривен;

2 группа инвалидности: выплачивается 90-кратный прожиточный минимум – 272 520 гривен;

3 группа инвалидности: сумма выплаты составляет 70-кратный прожиточный минимум – 211 960 гривен.

Утрата трудоспособности без установления инвалидности

Если военно-врачебная комиссия устанавливает только степень потери трудоспособности в процентах, без предоставления инвалидности, то размер компенсации также рассчитывается в процентах от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Важно отметить, что прожиточный минимум в 2024 году для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен.

После получения справки МСЭК военнослужащий должен обратиться в ТЦК и СП в течение трех лет со дня получения этой справки, чтобы подать заявление на получение компенсации. Это важно сделать своевременно, поскольку пропуск срока может привести к потере права на получение выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, участники боевых действий в Украине имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая жилье, коммунальные услуги и топливо для домов без центрального отопления. Льготы также распространяются на ближайших членов семьи, таких как супруга и несовершеннолетние дети, проживающие вместе с участником боевых действий.

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