Изменения в пенсиях для ликвидаторов ЧАЭС: кому прибавят и сколько с 1 марта
С 1 марта 2025 пенсии ликвидаторов ЧАЭС перечислили с учетом индексации на 11,5%. Это повышение касается как лиц с инвалидностью, так и получающих дополнительные пенсионные выплаты по категории.
Об этом рассказала юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк в комментарии СМИ. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС – это люди, которые ценой собственного здоровья снизили последствия одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.
Пенсионные выплаты для ликвидаторов ЧАЭС зависят от группы инвалидности и уровня повреждения здоровья в результате катастрофы. На сегодняшний день:
- ликвидаторы с 1 группой инвалидности получают пенсию в размере 100% от средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Пока это 14 308,46 грн;
- для 2 группы инвалидности выплата составляет 80% от средней заработной платы;
- для 3 группы – 60%.
Также предусмотрены минимальные пенсионные выплаты, которые не могут быть ниже установленных уровней. А именно:
- 1 группа – 8 839,03 грн;
- 2 группа – 7 071,36 грн;
- 3 группа – 5 450,85 грн.
С 1 марта в Украине прошла индексация пенсий, принятая Кабинетом Министров 25 февраля. Главное новшество – рост пенсий ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью на коэффициент 11,5%. Это означает, что:
- новый минимальный размер пенсии для 1 группы вырастет примерно до 9850 грн;
- для 2 группы – до 7890 грн;
- для 3 группы – до 6078 грн.
Окончательные цифры будут опубликованы после пересчета с учетом средней зарплаты за 2024 год. Лица, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС, но не получившие статус инвалида, также имеют право на государственную пенсию по возрасту. Кроме того, они получают дополнительные выплаты, размер которых зависит от категории:
- 1 категория – от 284,7 до 474,5 грн;
- 2 категория – 170,82 грн;
- 3 категория – 113,88 грн;
- 4 категория – 56,94 грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65. В Минсоцполитики объясняют: сейчас страна не может позволить себе пойти на такой шаг.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!