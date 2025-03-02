Изменения в пенсиях для ликвидаторов ЧАЭС: кому прибавят и сколько с 1 марта

С 1 марта 2025 пенсии ликвидаторов ЧАЭС перечислили с учетом индексации на 11,5%. Это повышение касается как лиц с инвалидностью, так и получающих дополнительные пенсионные выплаты по категории.

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Об этом рассказала юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк в комментарии СМИ. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС – это люди, которые ценой собственного здоровья снизили последствия одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

Пенсионные выплаты для ликвидаторов ЧАЭС зависят от группы инвалидности и уровня повреждения здоровья в результате катастрофы. На сегодняшний день:

ликвидаторы с 1 группой инвалидности получают пенсию в размере 100% от средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Пока это 14 308,46 грн;

для 2 группы инвалидности выплата составляет 80% от средней заработной платы;

для 3 группы – 60%.

Также предусмотрены минимальные пенсионные выплаты, которые не могут быть ниже установленных уровней. А именно:

1 группа – 8 839,03 грн;

2 группа – 7 071,36 грн;

3 группа – 5 450,85 грн.

С 1 марта в Украине прошла индексация пенсий, принятая Кабинетом Министров 25 февраля. Главное новшество – рост пенсий ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью на коэффициент 11,5%. Это означает, что:

новый минимальный размер пенсии для 1 группы вырастет примерно до 9850 грн;

для 2 группы – до 7890 грн;

для 3 группы – до 6078 грн.

Окончательные цифры будут опубликованы после пересчета с учетом средней зарплаты за 2024 год. Лица, участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС, но не получившие статус инвалида, также имеют право на государственную пенсию по возрасту. Кроме того, они получают дополнительные выплаты, размер которых зависит от категории:

1 категория – от 284,7 до 474,5 грн;

2 категория – 170,82 грн;

3 категория – 113,88 грн;

4 категория – 56,94 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65. В Минсоцполитики объясняют: сейчас страна не может позволить себе пойти на такой шаг.

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