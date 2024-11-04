Избежал судебного преследования, заплатив Германии компенсацию: дело против одного из самых богатых людей в РФ закрыто

Немецкая прокуратура прекратила расследование против российского подсанкционного миллиардера Алишера Усманова по делу об отмывании денег после выплаты им €4 млн. Решение позволило миллиардеру избежать судебного преследования, но санкции на его активы в ЕС остаются в силе.

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Об этом пишет Reuters. Усманов – один из самых богатых российских предпринимателей, его состояние в 2023 году оценивалось в $14,4 млрд, а основными источниками дохода являются бизнесы в горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и СМИ.

После введения санкций против него в Европе были арестованы несколько активов, в том числе яхты и недвижимость. Адвокаты Усманова, Уве Лембрук и доктор Маркус Гетценс из юридической фирмы Wannemacher & Partner выразили удовлетворение в связи с решением прокуратуры Франкфурта, назвав это "важным шагом на пути к защите репутации" клиента. Они отметили, что расследование не смогло предоставить веские доказательства его вины, в частности в отмывании денег.

Чтобы окончательно закрыть дело, Усманов согласился выплатить €4 млн., из которых €2,5 млн. перечислено правительству Германии, а €1,5 млн. – благотворительным организациям. В заявлении прокуратуры говорится, что предполагаемые действия Усманова не нанесли финансового ущерба никаким субъектам в Германии и касались давно прошедших событий.

После введения санкций в 2022 году немецкая прокуратура открыла несколько дел против Усманова, в том числе по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении закона о внешней торговле. В рамках этих расследований во Франкфурте и Мюнхене прошли обыски в офисах банка UBS и на объектах недвижимости, принадлежащих Усманову. Правоохранители также провели обыск в его имении возле Тегернзее, поскольку считали, что он налогоплательщик в Германии, ведь с 2014 года Усманов преимущественно проживает там.

Кроме того, в 2021 году следствие получило новую информацию благодаря "Панамским документам", свидетельствующим о возможных оффшорных схемах Усманова. По данным документов, миллиардер мог скрывать активы с помощью компаний на Виргинских островах, из-за чего ушел от уплаты налогов на значительные суммы в Германии. Однако окончательные доказательства этих подозрений также не были представлены.

Усманов попал в санкционный список Евросоюза и Великобритании после полномасштабного вторжения России в Украину. Все его активы в Европе были заморожены, а ему самому запрещен въезд в страны ЕС. Среди изъятых активов были его роскошные яхты, недвижимость в Лондоне, а также имение Саттон-Плейс в Великобритании. Кроме того, немецкие правоохранители изъяли из его коллекции 30 картин, общая стоимость которых составляет около 5 млн. евро.

Решение прокуратуры Франкфурта о прекращении расследования обязывает Усманова выполнить выплату, несущую не только юридический, но и символический характер. Благодаря этому закрытию дела Усманов сможет частично очистить свою репутацию на фоне санкций, хотя финансовые ограничения и арест его активов в ЕС остаются в силе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский миллиардер Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы из-за санкций ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор в 1989 году и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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