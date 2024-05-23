Из Дії убрали самую популярную услугу среди водителей: что важно знать

Украинцы не смогут перерегистрировать автомобиль или обменять водительские права в приложении Дія. Ограничение будет временным и связано с изменением реквизитов для оплаты счетов.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел. "Услуги сервисных центров МВД в приложении Дія временно приостановлены из-за изменения реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно", – говорится в заявлении.

В МВД отметили, что поступившие до 24 мая заявки рассмотрят в порядке очереди. Услуги в Дії возобновятся с 28 мая. К тому времени за перерегистрацией и обменом водительского удостоверения нужно обращаться в любой сервисный центр МВД.

Следует отметить, что, по словам министра внутренних дел, Игоря Клименко, перерегистрация авто – это самый популярный сервис, который его ведомство запустило вместе с порталом Дія. В общей сложности за первые три месяца им воспользовались 30 тысяч раз – таким образом украинцы могут продать или купить машину, мотоцикл или мопед не выходя из дома.

Вместе с тем для перерегистрации транспорта существуют определенные ограничения. Услуга недоступна для операций с имуществом, которое объявлено похищенным, на которое наложили арест, находящееся в розыске или в розыске его владельцы или покупатели.

Кроме того, воспользоваться перерегистрацией смогут только те, кто продает автомобиль впервые за календарный год, – это позволяет бороться с перекупщиками. Для этого нужно:

выбрать в Дії меню "Сервисы";

в самих "Сервисах" – "Водитель";

в появившемся меню – "Продать транспортное средство";

если в собственности есть несколько автомобилей – выбрать нужный;

заполнить свою часть договора;

получить согласие покупателя и дождаться, пока он заполнит свою часть;

в ходе регистрации также нужно подтвердить, что продавец является единственным владельцем автомобиля.

OBOZ.UA сообщал, что в Украине собираются радикально упростить работу компаний, занимающихся торговлей подержанными автомобилями. Таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – достаточно будет заключить два договора купли-продажи. Инициатива призвана вывести торговлю машинами из тени.

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