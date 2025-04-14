Имеют ли право на пенсию украинцы за границей? Верховный Суд принял важное решение

Государство обязано выплачивать пенсии украинцам, проживающим за границей, включая индексацию, компенсацию потерь и перечисление средств на их банковские счета. Однако Верховный Суд подтвердил, что формального подхода недостаточно – Пенсионный фонд должен обеспечить фактическое поступление денег пенсионеру за пределами Украины.

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Об этом говорится в определении Верховного Суда от 3 марта 2025 года по делу № 160/5259/20 (административное производство № К/990/2574/22). Это решение стало результатом длительного судебного процесса, инициированного гражданкой Украины, которая с 2009 года не получала положенную ей пенсию.

Истецка обратилась в суд с требованием признать противоправным бездействие Пенсионного фонда Украины относительно невозобновления ей пенсии и обязать возобновить выплаты с 7 октября 2009 года. После нескольких судебных инстанций Верховный Суд в мае 2022 года частично удовлетворил кассационную жалобу, признав бездействие Пенсионного фонда противоправным и обязав возобновить выплату пенсии с соответствующей компенсацией.

В дальнейшем, в мае 2024 года, Верховный Суд обязал Пенсионный фонд предоставить отчет о выполнении постановления. В феврале 2025 года Пенсионный фонд сообщил о выплате пенсионной задолженности в размере 251 500,41 грн на счет истицы. В марте 2025 года Верховный Суд признал, что ответчик выполнил все обязательства, возложенные постановлением от 18 мая 2022 года.

Верховный Суд подчеркнул, что судебное решение обязательно к исполнению, а контроль за его исполнением возложен на суд. Судебный контроль за исполнением решений является неотъемлемой составляющей эффективного правосудия и гарантией защиты прав человека, включая граждан Украины, находящихся за его пределами.

Суд также обратил внимание, что по делам, касающимся социальной защиты, в частности пенсионных выплат, судебное решение подлежит исполнению не только в части учетно-расчетных действий, но и способом, обеспечивающим реальное достижение цели судебной защиты – восстановление нарушенного права. Выполнение судебного решения не сводится только к перерасчету сумм или подготовке распорядительных документов: обязательным является доказывание факта получения предусмотренных выплат способом, определенным судом, включая зачисление на банковский счет истца.

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает возможность прекращения выплаты пенсии на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины. Однако решением Конституционного Суда Украины от 7 октября 2009 года № 25-рп/2009 положения о прекращении выплаты пенсии гражданам Украины, проживающим за рубежом, были признаны неконституционными. Таким образом, на сегодняшний день пенсия должна выплачиваться всем гражданам Украины, выехавшим за границу, независимо от наличия международных договоров.

Пенсионеры, проживающие за границей, имеют право на получение пенсии, назначенной в Украине. В случае прекращения выплат они могут обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением о возобновлении пенсии. Заявление может быть направлено по почте, а копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины. Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

Решение Верховного суда Украины подтверждает обязанность государства обеспечить фактическую выплату пенсий гражданам, проживающим за границей. Это решение является важным шагом в защите прав украинских пенсионеров и обеспечении их социальной защиты вне зависимости от места жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2022-го по апрель 2025-го количество пенсионеров сократилось почти на 510 тыс. лиц. По последним данным, пенсию получают 10 331 375 украинцев. И хотя общее количество получателей выплат сокращается, растет количество пенсионеров, получающих выплату по инвалидности.

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