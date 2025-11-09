Имеют бронирование и зарплату более 200 тыс. грн: кому работодатели готовы столько платить
В Украине IT-специалисты с бронированием получают самые высокие зарплаты – медианно $3933 (164 854 грн), что на 31% больше среднего уровня в отрасли. Самые высокие доходы среди забронированных в стартапах, где медианный заработок составляет $5250 (220 057 грн).
Об этом говорится в аналитике DOU. Одним из ключевых факторов, который сегодня влияет на уровень доходов IT-специалистов, стал статус бронирования от мобилизации.
Новый опрос аналитиков показал, что специалисты, которые имеют бронирование, зарабатывают существенно больше тех, кто такого статуса не имеет. Медианная зарплата среди забронированных IT-специалистов составляет $3933, в то время как средняя в отрасли – $3000. То есть разница достигает 31%.
- у тех, кто имеет бронирование на второй неосновной работе, зарплата – $3800;
- специалисты без бронирования получают около $3200;
- самые низкие доходы у тех, кто не подлежит мобилизации (в основном молодежь до 25 лет) – $1700.
Такой разрыв объясняется не только статусом, но и тем, что бизнес заинтересован сохранять ключевые кадры, поэтому забронированным чаще предлагают более высокие компенсационные пакеты, чтобы минимизировать риски потери специалиста. Статус бронирования особенно выгоден в компаниях, где команду формируют вокруг ключевых специалистов:
Самые высокие доходы в стартапах – это связано с тем, что команда там меньше, а каждый специалист критически важен. В госсекторе и внутренних IT-отделах зарплаты ниже, но именно там уровень бронирования самый высокий, поскольку структуры работают непосредственно в украинской юрисдикции.
Кто больше всего имеет бронирование
- 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя;
- 4% имеют бронирование на второй работе;
- 44% вообще не имеют бронирования;
- 15% имеют отсрочку (здоровье, обучение, семейные обстоятельства);
- 24% не подлежат мобилизации (возрастные или другие причины).
Наиболее "забронированы" группы это "Lead + специалисты" – 25% и "Менеджеры" – 28%. Меньше всего – джуны (3%) и мидлы (9%). Отмечается, что это логично, ведь джуны часто просто не подпадают под мобилизацию по возрасту, а более опытные специалисты являются стратегическими для бизнеса.
Несмотря на защиту от мобилизации, уровень стресса у забронированных также высокий – в среднем 6,3 из 10. Больше всего стрессируют те, кто не имеет бронирования – 6,6 из 10, прежде всего из-за страха быть призванным. Меньше всего стресса у тех, кто вообще не подлежит мобилизации (5,9 из 10).
Забронированные специалисты чаще финансово помогают армии – 82% против 71% в среднем по мужчинам в IT. Также они чаще ведут дополнительные волонтерские или опенсорс-проекты. Те, кто не имеет бронирования, наоборот реже включаются в дополнительные инициативы, ведь чувствуют нестабильность и неопределенность будущего.
