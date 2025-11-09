УкраїнськаУКР
Имеют бронирование и зарплату более 200 тыс. грн: кому работодатели готовы столько платить

Дарина Герцева
IT-специалисты с бронированием имеют самые высокие зарплаты

В Украине IT-специалисты с бронированием получают самые высокие зарплаты – медианно $3933 (164 854 грн), что на 31% больше среднего уровня в отрасли. Самые высокие доходы среди забронированных в стартапах, где медианный заработок составляет $5250 (220 057 грн).

Об этом говорится в аналитике DOU. Одним из ключевых факторов, который сегодня влияет на уровень доходов IT-специалистов, стал статус бронирования от мобилизации.

Сколько получают забронированные специалисты

Новый опрос аналитиков показал, что специалисты, которые имеют бронирование, зарабатывают существенно больше тех, кто такого статуса не имеет. Медианная зарплата среди забронированных IT-специалистов составляет $3933, в то время как средняя в отрасли – $3000. То есть разница достигает 31%.

  • у тех, кто имеет бронирование на второй неосновной работе, зарплата – $3800;
  • специалисты без бронирования получают около $3200;
  • самые низкие доходы у тех, кто не подлежит мобилизации (в основном молодежь до 25 лет) – $1700.

Такой разрыв объясняется не только статусом, но и тем, что бизнес заинтересован сохранять ключевые кадры, поэтому забронированным чаще предлагают более высокие компенсационные пакеты, чтобы минимизировать риски потери специалиста. Статус бронирования особенно выгоден в компаниях, где команду формируют вокруг ключевых специалистов:

Тип компании Медианная зарплата среди забронированных
Стартапы $5250
Аутстаффинговые компании $4925
Сервисные $4275
Продуктовые $4000
IT-отделы не-IT компаний $2500
Государственные учреждения $2133

Самые высокие доходы в стартапах – это связано с тем, что команда там меньше, а каждый специалист критически важен. В госсекторе и внутренних IT-отделах зарплаты ниже, но именно там уровень бронирования самый высокий, поскольку структуры работают непосредственно в украинской юрисдикции.

Кто больше всего имеет бронирование

  • 13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя;
  • 4% имеют бронирование на второй работе;
  • 44% вообще не имеют бронирования;
  • 15% имеют отсрочку (здоровье, обучение, семейные обстоятельства);
  • 24% не подлежат мобилизации (возрастные или другие причины).

Наиболее "забронированы" группы это "Lead + специалисты" – 25% и "Менеджеры" – 28%. Меньше всего – джуны (3%) и мидлы (9%). Отмечается, что это логично, ведь джуны часто просто не подпадают под мобилизацию по возрасту, а более опытные специалисты являются стратегическими для бизнеса.

Несмотря на защиту от мобилизации, уровень стресса у забронированных также высокий – в среднем 6,3 из 10. Больше всего стрессируют те, кто не имеет бронирования – 6,6 из 10, прежде всего из-за страха быть призванным. Меньше всего стресса у тех, кто вообще не подлежит мобилизации (5,9 из 10).

Забронированные специалисты чаще финансово помогают армии – 82% против 71% в среднем по мужчинам в IT. Также они чаще ведут дополнительные волонтерские или опенсорс-проекты. Те, кто не имеет бронирования, наоборот реже включаются в дополнительные инициативы, ведь чувствуют нестабильность и неопределенность будущего.

