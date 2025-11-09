Имеют бронирование и зарплату более 200 тыс. грн: кому работодатели готовы столько платить

В Украине IT-специалисты с бронированием получают самые высокие зарплаты – медианно $3933 (164 854 грн), что на 31% больше среднего уровня в отрасли. Самые высокие доходы среди забронированных в стартапах, где медианный заработок составляет $5250 (220 057 грн).

Об этом говорится в аналитике DOU. Одним из ключевых факторов, который сегодня влияет на уровень доходов IT-специалистов, стал статус бронирования от мобилизации.

Новый опрос аналитиков показал, что специалисты, которые имеют бронирование, зарабатывают существенно больше тех, кто такого статуса не имеет. Медианная зарплата среди забронированных IT-специалистов составляет $3933, в то время как средняя в отрасли – $3000. То есть разница достигает 31%.

у тех, кто имеет бронирование на второй неосновной работе , зарплата – $3800;

, зарплата – специалисты без бронирования получают около $3200;

получают около самые низкие доходы у тех, кто не подлежит мобилизации (в основном молодежь до 25 лет) – $1700.

Такой разрыв объясняется не только статусом, но и тем, что бизнес заинтересован сохранять ключевые кадры, поэтому забронированным чаще предлагают более высокие компенсационные пакеты, чтобы минимизировать риски потери специалиста. Статус бронирования особенно выгоден в компаниях, где команду формируют вокруг ключевых специалистов:

Тип компании Медианная зарплата среди забронированных Стартапы $5250 Аутстаффинговые компании $4925 Сервисные $4275 Продуктовые $4000 IT-отделы не-IT компаний $2500 Государственные учреждения $2133

Самые высокие доходы в стартапах – это связано с тем, что команда там меньше, а каждый специалист критически важен. В госсекторе и внутренних IT-отделах зарплаты ниже, но именно там уровень бронирования самый высокий, поскольку структуры работают непосредственно в украинской юрисдикции.

Кто больше всего имеет бронирование

13% мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя;

мужчин в IT имеют бронирование от основного работодателя; 4% имеют бронирование на второй работе;

имеют бронирование на второй работе; 44% вообще не имеют бронирования;

вообще не имеют бронирования; 15% имеют отсрочку (здоровье, обучение, семейные обстоятельства);

имеют отсрочку (здоровье, обучение, семейные обстоятельства); 24% не подлежат мобилизации (возрастные или другие причины).

Наиболее "забронированы" группы это "Lead + специалисты" – 25% и "Менеджеры" – 28%. Меньше всего – джуны (3%) и мидлы (9%). Отмечается, что это логично, ведь джуны часто просто не подпадают под мобилизацию по возрасту, а более опытные специалисты являются стратегическими для бизнеса.

Несмотря на защиту от мобилизации, уровень стресса у забронированных также высокий – в среднем 6,3 из 10. Больше всего стрессируют те, кто не имеет бронирования – 6,6 из 10, прежде всего из-за страха быть призванным. Меньше всего стресса у тех, кто вообще не подлежит мобилизации (5,9 из 10).

Забронированные специалисты чаще финансово помогают армии – 82% против 71% в среднем по мужчинам в IT. Также они чаще ведут дополнительные волонтерские или опенсорс-проекты. Те, кто не имеет бронирования, наоборот реже включаются в дополнительные инициативы, ведь чувствуют нестабильность и неопределенность будущего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличится с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Значительно хуже ситуация – с минималкой. Ее в следующем году увеличат с 8000 до 8647 грн. И это меньше, чем необходимо для удовлетворения базовых потребностей.

