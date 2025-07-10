ИИ, QR-коды и психология: онлайн-мошенничество в Украине вышло на новый уровень. Топ самых опасных схем

Методы мошенников для обмана украинцев становятся более изощренными. Аферисты в своих схемах все активнее используют ИИ (искусственный интеллект) и QR-коды, а уже 83% всех мошеннических операций "переехало" в интернет.

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Кроме того, по данным Национального банка Украины (НБУ), именно онлайн-мошенничество повлекло 93% общей суммы убытков, а средняя сумма одной незаконной интерне-операции выросла на 51% – до 4761 грн. Основные тенденции карточного мошенничества в Украине в 2025 году перечислила OBOZ.UA зампредседателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

"Когда мы говорим о мошенничестве, нужно отказаться от представления о "хакерах в темной комнате". Современные аферисты работают не техникой, а психологией. Они не взламывают серверы – они взламывают доверие", – отметила эксперт и привела конкретные примеры:

общей чертой большинства случаев мошенничества является то, что злоумышленники убеждают человека "добровольно" разгласить персональные данные;

преступники могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или родственником – "голосовой дипфейк сегодня способен на большее, чем нам кажется".

Три самые опасные схемы онлайн-мошенников в Украине

Цифровой скимминг : при покупке в онлайн-магазине пользователь вводит данные карты на якобы обычном сайте . Но из-за скрытого вредоносного кода их мгновенно перехватывают мошенники. Это происходит незаметно – пользователь даже не догадывается о риске.

: при покупке в онлайн-магазине пользователь вводит данные карты на . Но из-за скрытого вредоносного кода их мгновенно перехватывают мошенники. Это происходит незаметно – пользователь даже не догадывается о риске. Квишинг : вредоносные QR-коды , которые ведут на фейковые сайты. Их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. Большинство пользователей не проверяют, куда именно ведет QR, и именно этим пользуются мошенники.

: , которые ведут на фейковые сайты. Их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. Большинство пользователей не проверяют, куда именно ведет QR, и именно этим пользуются мошенники. ИИ-мошенничество: благодаря искусственному интеллекту мошенники создают сверхубедительные фейковые голоса, электронные письма и даже чат-боты.

"Дипфейк может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т.д.) и просить "срочно перевести деньги". К сожалению такие "голоса" пока очень трудно отличить от настоящих. В таких случаях лучшим решением станет просто перезвонить близкому человеку, чтобы убедиться, что с ним на самом деле все в порядке", – предупредила специалистка.

Как не стать жертвой: простые правила

Никогда не передавайте личные данные карты – даже если звонят из "банка" или "полиции".

Избегайте публичного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплат.

для входа в интернет-банкинг или оплат. Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах.

Сканируйте QR-коды только из проверенных источников.

Используйте виртуальные карты для онлайн-покупок.

для онлайн-покупок. Подключите оповещения обо всех транзакциях.

Хотя мошенничество через физические устройства (банкоматы, POS-терминалы) составляет лишь 17% от общего количества случаев, однако Довгальская не советует терять бдительность:

"Перед использованием терминала или банкомата стоит внимательно осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или странные экраны – это повод насторожиться. Среди основных советов: прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах".

Как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине мошенники начали создавать поддельные Telegram-боты, которые выглядят как официальные сервисы, чтобы обманом выманить данные карт и украсть деньги. Следует помнить, что настоящие банки никогда не просят вводить данные платежных карт в чат-ботах.

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