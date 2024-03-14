Завладение 117 млн грн 'Укрзалізниці' через тендеры: в Украине разоблачили семерых должностных лиц

В Украине семь человек разоблачили на завладении 117 млн грн "Укрзалізниці" (УЗ). Среди подозреваемых – бывший заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк.

САП уже обвиняет его в получении автомобиля Toyota Camry в качестве неправомерной выгоды. Об этом информирует журналист Олег Новиков.

Как работала схема и кого подозревают?

Новиков отмечает, что НАБУ и САП сообщили о подозрении семи лицам, завладевшим 117 млн грн при закупке кабельно-проводниковой продукции. Вместе с Онисимюком подозревают киевского предпринимателя Владимира Котляра. По данным следствия, он является контролером трех компаний.

Речь идет о "Торговом доме "Украинский кабель", "ТД "Кабель Центр" и ООО "Эней". Котляр является президентом киевского футбольного клуба "ХИТ", а его компания "Эней" – спонсор клуба. Ранее Котляр через ООО "Эней" владел ТД "Украинский кабель", а директор ТД ТД "Кабель Центр" Игорь Борсук ранее был капитаном ФК "ХИТ".

В НАБУ рассказали, что в 2021 году руководитель первой организованной группы, предприниматель, разработал схему, которая предусматривала поставку продукции УЗ по завышенным ценам. С этой целью он вступил в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой в частности входило должностное лицо госпредприятия.

Действуя как своеобразный "бэк-офис" общества, члены второй организованной группы неформально контролировали его деятельность и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в тендерах УЗ.

"В результате в течение 2021-2023 годов в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции незаконно победили подконтрольные предпринимателю компании. Во время тендеров при содействии должностных лиц УЗ эти компании согласовывали свои действия и различными способами завышали ожидаемую стоимость продукции", – подчеркнул журналист.

Так, УЗ заключила договоры с тремя подконтрольными предприятиями, осуществившими поставки продукции по ценам, выше рыночных. При этом сами предприятия продукцию не производили, а закупали через ряд фирм-прокладок у производителей, в том числе контролируемых.

Именно это и позволяло искусственно увеличивать стоимость продукции. В результате реализации схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 117 млн грн, которыми участники преступления и завладели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Минобороны Украины на сумму 5,7 млн евро. Схема была реализована на закупке средств индивидуальной защиты для военных.

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