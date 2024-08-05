Хищение $400 тыс. бывшим руководством АРМА: дело снова в суде

Дело о незаконном завладении почти 400 тыс. долларов топ-руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и юристами направили в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАБУ). Среди обвиняемых пятеро:

бывший временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин;

и его заместитель Владимир Павленко;

эксначальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили;

адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова

Их обвиняют в завладении имущества путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Вероятное наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Материалы по физическому лицу Игоря Короля выделили в отдельное уголовное производство. Следователи считают, что он не имел к деньгам отношения.

Согласно версии детективов, в июле 2021 подозреваемые подделали судебные решения и перечислили на банковский счет Короля 398 тыс. долларов. Деньги принадлежали к "воровскому общака", изъятому во время обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский").

В июле 2021 года Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина, Владимира Павленко и Вахтанга Бочоришвили от занимаемых должностей. Несмотря на это новый и.о. главы АРМА Дмитрий Жоравович не инициировал проведение служебного расследования относительно незаконного завладения средствами со счетов АРМА и уволил Сигидина и Павленко по собственному желанию даже без выговоров. А Бочоришвили возглавил отдел договорной работы Управления правового обеспечения АРМА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обвинен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Министр заявил, что подозрение вызвано "обстоятельствами семилетней давности по спору между государственными предприятиями и физлицами", а также пообещал сотрудничать со следствием.

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