Хакеры из Чернигова украли с банковских карт более миллиона: кто пострадал

Хакерская группировка из Чернигова обманула граждан США более чем на 1,2 млн грн. Злоумышленники прикрепляли вредоносные программы к ссылкам об обновлении компьютерного обеспечения, которые были в открытом онлайн-доступе. Потерпевшие переходили по этим ссылкам и таким образом предоставляли преступникам доступ к реквизитам банковских карт, сохраненным с целью приобретения товаров на онлайн-платформах.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили: хакеры получили несанкционированный контроль над сетью компьютеров около тысячи граждан США.

"Используя их учетные записи на американских торговых платформах, правонарушители покупали ценную технику и рассчитывались карточками потерпевших. Своими действиями они успели нанести им ущерб на сумму более 1,2 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: преступниками оказались два жителя Чернигова. По адресам их проживания и работы проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

"Следователи Нацполиции объявили обоим фигурантам о подозрении за совершенное во время военного положения несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем по предварительному сговору группой лиц, приведшее к утечке информации и сбыту вредоносных программных средств. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы", – рассказали в Нацполиции.

Мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн

Дргугие же интернет-мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн. Для этого они под видом работника банка позвонили ему и сообщили о необходимости пройти верификацию. Мужчина поверил незнакомцам – и сообщил им реквизиты своей банковской карты.

"Мошенники в считаные минуты успели снять деньги – почти 30 тыс. грн. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", – сообщили в ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одни мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

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