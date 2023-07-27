Угроза нового блекаута: почему Украина не может накопить электричество в батареях, а затем подавать его людям

Энергетики и отраслевые эксперты уже предупреждают украинцев: будущей зимой энергосистема страны может столкнуться с еще большими вызовами, чем прошлой. Соответственно, отключения света могут вернуться, поэтому уже сейчас следует позаботиться о приготовлении всего необходимого – прежде всего зарядных станций и генераторов.

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Параллельно же "Укрэнерго" объявляет о возможности экспорта электричества в Словакию. Но только в утренние и дневные часы – "когда в энергосистеме есть избыток производимой электроэнергии". При этом в вечерние часы необходимость импорта остается.

Все вместе это вызывает у общества по меньшей мере два вопроса: почему нельзя эти излишки зарезервировать в больших батареях и использовать, например, во время масштабного блекаута? И зачем с утра продавать, а вечером уже покупать? В этом разбирался OBOZREVATEL.

Батарей нет

С хранением электричества в огромных батареях на самом деле все просто. Как объяснил OBOZREVATEL эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, полноценной, опробованной, работающей технологии банально еще нет.

"У нас мощность энергосистемы сейчас где-то 12-16 ГВт. То есть мы потребляем такой объем электроэнергии в сутки в течение года. Исходя из практики, таких аккумуляторов нужно поставить хотя бы на треть этой мощности – то есть, на 5 ГВт. И в принципе, тогда мы сможем туда закачивать электроэнергию. Но полноценной технологии, которая позволила бы реализовать такой масштаб, сейчас нет", – отметил он.

Тем не менее, работы в этом направлении уже ведутся. Скажем, в 2017 году Tesla поставила в Австралии огромную батарею на 100 МВт – и начала продавать электричество из нее.

"Но там до конца не понятно, во сколько им это обошлось. Я так понимаю, не хотят поражать людей ценой 1 мегаватта", – объяснил Корольчук.

Схожий проект реализовывали и в Украине. В 2020 году компания ДТЭК запустила промышленную систему накопления энергии мощностью 1 МВт от компании Honeywell. Установили батарею на Запорожской ТЭС для:

накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть;

предоставления услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины.

Однако дело в том, объяснил эксперт, что батареи и Tesla, и Honeywell – это локальные истории. Которые, фактически, лишь очерчивают фронт будущих работ.

"По сути, они тестируют, как это может работать. Ведь если электростанцию можно включить и регулировать ее мощность – скажем, наращивать, – то аккумулятор лишь выдает определенное напряжение. А если потребление вырастет? Как эта батарея будет реагировать? Будут ли сохраняться соответствующая частота и напряжение? На сегодняшний день это открытые вопросы", – рассказал эксперт.

Поэтому, резюмировал он, есть основания сомневаться в том, что в скором будущем полноценная и качественная технология хранения энергии в батарее будет создана. Полагаться же глобально на существующие нельзя:

дорого;

неэффективно.

По словам Корольчука, мощности той же "украинской" батареи хватит всего на 2 часа работы. И то, снабжать энергией она сможет "не весь город, а определенные объекты".

"Ключевой же вопрос в цене. Сколько будет стоить такая энергия, сейчас до конца не понятно, но точно ясно, что очень дорого. По приблизительным данным – ведь их особо не раскрывают, – 1 ГВт такой энергии будет стоить около 8 млрд долларов. А чтобы построить современный блок АЭС, нужно 5-6 млрд долларов – и это же он дольше будет работать и выдавать электроэнергию", – пояснил эксперт.

Третья проблема, указал он, в организации этой работы. Ведь кроме собственно создания таких батарей нужно:

где-то их поставить;

четко определить распределение нагрузки для каждого региона – потому что разные части страны потребляют ресурс по-разному.

"А это сложно. Такого опыта нет ни у кого. Поэтому, если представить, что Украина где-то взяла такие аккумуляторы, то нужно будет самостоятельно создавать концепцию их использования – как теоретическую, так и практическую, привязанную к четким параметрам работы системы. Готовности же к такому нет", – признал Корольчук.

В целом же, подытожил он, идея использования сверхмощных батарей для обеспечения населения электроэнергией "хорошая и перспективная". Однако ныне для ее глобальной реализации нет никаких возможностей.

Сохранять излишки негде

Собственно, отсутствие возможности накапливать и хранить большие объемы энергии является причиной того, что Украина не может вместо продажи утренних излишков оставлять их на вечер. Еще один аспект – объем недостачи может значительно превышать объем излишков.

"Представим, что в городе живет 5 млн человек, которые потребляют 5 млн кВт энергии. Днем люди меньше включают электроприборы – и город потребляет 3 млн кВт, которые производит какая-то условная электростанция. И есть еще одна электростанция, которая может дать 1 млн кВт. Вечером же надо откуда-то взять дополнительные 2 млн кВт. Но "лишний" только 1 миллион – и включить больше нечего. Поэтому и приходится импортировать", – пояснил эксперт.

Другое дело, отметил он, что продажа утренних излишков может не только не дать позитива, но и навредить системе. Ведь:

объем производимой электроэнергии на продажу – незначительный и непрогнозируемый;

а энергоблоки работают полноценно.

"Соответственно, растут эксплуатационные затраты. То есть, ты уже не включаешь блок на гарантированные 10 часов – и он работает и эффективно производит электроэнергию, – а включаешь, и быстро выключаешь. И это наносит чисто физический ущерб оборудованию. Поэтому если нет особой потребности включать, то лучше этого не делать", – подытожил эксперт.