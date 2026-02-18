Госуправление делами ищет мастера маникюра на Банковую: предлагают бронирование

Управление административными зданиями Государственного управления делами (ГУД) ищет маникюршу. Предлагают зарплату 15 тыс. грн, бронирование и "офисный" график (понедельник-пятница с 8:00 до 17:00).

Об этом стало известно из объявления, размещенного на сайте по поиску работы. OBOZ.UA откликнулся на вакансию и уточнил детали. ГУД обеспечивает деятельность президента, Верховной Рады, Кабмина, СНБО и других органов власти.

Рабочее место мастера находится в правительственном квартале, на улице Банковой. Анна, чей контакт указали в вакансии, рассказала, что работать надо в государственной структуре. Несмотря на низкую зарплату, работодатель предлагает бронирование военнообязанным, если все "в порядке" с военно-учетными документами.

"Это не салон, мы государственная структура. У нас на территории небольшое помещение, где есть два парикмахера и мастер маникюра. Находимся мы на улице Банковой. Рабочее время с восьми до пяти. Запись вы формируете самостоятельно. Клиенты это государственные работники, которые в рабочее время могут прийти сделать маникюр", – разъясняет представительница ГУД Анна.

От кандидата требуют профессиональное образование, опыт работы от года и "желание учиться и совершенствовать свои навыки и знания". Во время разговора Анна попросила предоставить документ о получении профильного образования: сертификата о прохождении курсов достаточно. Также собеседница попросила предоставить фото предыдущих работ. Обязанности состоят из выполнения гигиенического маникюра, покрытия ногтей лаком и снятия лака химическим и аппаратным методом.

Представительница ГУД предупредила, что перед выходом на работу кандидата проверяет Служба безопасности президента. Проверка занимает 3-4 недели. "Все работники проходят проверку Службой безопасности президента. В связи с этим у меня вопрос относительно приводов, судимостей, выездов на оккупированные территории у вас и ближайших родственников. Таковыми являются отец, мать, муж, дети, родные братья и сестры", – уточнила Анна во время разговора.

Вакансию разместили неделю назад. ГУД ищет человека на полный рабочий день. Согласно данным крупного портала по поиску работы, средняя зарплата маникюрши в Киеве составляет 37,5 тыс. грн. Но бронирование работникам предлагают только в ГУД.

