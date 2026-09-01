Государственный банк приостановит важные выплаты украинцам: что нужно сделать до 15 сентября

Пенсионерам и другим гражданам, получающим выплаты через "Укрэксимбанк", до 15 сентября необходимо выбрать другой банк и подать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявление с новыми реквизитами, поскольку с 1 октября банк прекращает обслуживание таких выплат. Если этого не сделать, пенсию, субсидию или другие социальные выплаты с 1 октября будут доставлять через "Укрпочту".

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Об этом напомнили в ПФУ. С 1 октября "Укрэксимбанк" прекращает обслуживание счетов получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат в рамках соответствующего сотрудничества.

Если человек сейчас получает пенсию или социальную помощь на счет в "Укрэксимбанке", ему нужно заранее определиться, куда будут поступать деньги в дальнейшем. Для этого необходимо:

выбрать другой уполномоченный банк;

открыть там соответствующий банковский счет;

подать в Пенсионный фонд заявление об изменении способа выплаты;

указать реквизиты нового счета.

Сделать это нужно не позднее 15 сентября 2026 года. Именно эта дата является ключевой для получателей выплат, которые пользуются услугами "Укэксимбанка".

Почему не стоит ждать до конца сентября

Хотя прекращение обслуживания счетов наступит с 1 октября, Пенсионный фонд установил для получателей конкретный срок – до 15 сентября. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы фонд успел обработать заявление, обновить банковские реквизиты и в дальнейшем перечислять деньги уже на новый счет.

Поэтому человеку недостаточно просто открыть карту в другом банке. Об изменении необходимо официально уведомить Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление. Если сделать это заблаговременно, переход должен состояться без необходимости дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Для тех, кто не успеет выбрать другой банк и подать заявление в установленный срок, предусмотрен другой механизм получения денег. Начиная с 1 октября 2026 года пенсии и другие государственные социальные выплаты будут доставляться через отделения АО "Укрпочта".

Как сменить банк для получения пенсии

онлайн через портал Пенсионного фонда;

Для людей, пользующихся интернетом, самым удобным вариантом может быть подача заявления дистанционно. Необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины и оформить заявление об изменении способа выплаты.

В заявлении необходимо указать реквизиты нового банковского счета, на который в дальнейшем должны поступать пенсия или другие соответствующие выплаты. После рассмотрения заявления Пенсионный фонд внесет изменения в свои данные.

лично в Пенсионном фонде.

Если человек не пользуется онлайн-сервисами или ему сложно самостоятельно оформить электронное заявление, это можно сделать лично. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление об изменении способа выплаты.

Нужно ли открывать новый счет

Если человек хочет и в дальнейшем получать пенсию или социальную выплату через банк, ему нужно выбрать другой уполномоченный банк и иметь там счет для зачисления средств. Сам факт открытия новой банковской карты не означает, что Пенсионный фонд автоматически начнет перечислять туда пенсию.

Необходимо подать соответствующее заявление и указать новые реквизиты. После того как Пенсионный фонд получит и рассмотрит заявление, банковские реквизиты получателя будут обновлены. В дальнейшем пенсионные и социальные выплаты будут направляться уже на счет, открытый в новом уполномоченном банке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи, в которых ребенок в 2026 году стал первоклассником, могут получить единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен по программе "Пакет школьника". Подать заявление через приложение "Дія" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно до 1 ноября 2026 года.

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