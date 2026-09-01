Государственный банк приостановит важные выплаты украинцам: что нужно сделать до 15 сентября
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Пенсионерам и другим гражданам, получающим выплаты через "Укрэксимбанк", до 15 сентября необходимо выбрать другой банк и подать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявление с новыми реквизитами, поскольку с 1 октября банк прекращает обслуживание таких выплат. Если этого не сделать, пенсию, субсидию или другие социальные выплаты с 1 октября будут доставлять через "Укрпочту".
Об этом напомнили в ПФУ. С 1 октября "Укрэксимбанк" прекращает обслуживание счетов получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат в рамках соответствующего сотрудничества.
Если человек сейчас получает пенсию или социальную помощь на счет в "Укрэксимбанке", ему нужно заранее определиться, куда будут поступать деньги в дальнейшем. Для этого необходимо:
- выбрать другой уполномоченный банк;
- открыть там соответствующий банковский счет;
- подать в Пенсионный фонд заявление об изменении способа выплаты;
- указать реквизиты нового счета.
Почему не стоит ждать до конца сентября
Хотя прекращение обслуживания счетов наступит с 1 октября, Пенсионный фонд установил для получателей конкретный срок – до 15 сентября. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы фонд успел обработать заявление, обновить банковские реквизиты и в дальнейшем перечислять деньги уже на новый счет.
Поэтому человеку недостаточно просто открыть карту в другом банке. Об изменении необходимо официально уведомить Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление. Если сделать это заблаговременно, переход должен состояться без необходимости дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.
Для тех, кто не успеет выбрать другой банк и подать заявление в установленный срок, предусмотрен другой механизм получения денег. Начиная с 1 октября 2026 года пенсии и другие государственные социальные выплаты будут доставляться через отделения АО "Укрпочта".
Как сменить банк для получения пенсии
- онлайн через портал Пенсионного фонда;
Для людей, пользующихся интернетом, самым удобным вариантом может быть подача заявления дистанционно. Необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины и оформить заявление об изменении способа выплаты.
В заявлении необходимо указать реквизиты нового банковского счета, на который в дальнейшем должны поступать пенсия или другие соответствующие выплаты. После рассмотрения заявления Пенсионный фонд внесет изменения в свои данные.
- лично в Пенсионном фонде.
Если человек не пользуется онлайн-сервисами или ему сложно самостоятельно оформить электронное заявление, это можно сделать лично. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление об изменении способа выплаты.
Нужно ли открывать новый счет
Если человек хочет и в дальнейшем получать пенсию или социальную выплату через банк, ему нужно выбрать другой уполномоченный банк и иметь там счет для зачисления средств. Сам факт открытия новой банковской карты не означает, что Пенсионный фонд автоматически начнет перечислять туда пенсию.
Необходимо подать соответствующее заявление и указать новые реквизиты. После того как Пенсионный фонд получит и рассмотрит заявление, банковские реквизиты получателя будут обновлены. В дальнейшем пенсионные и социальные выплаты будут направляться уже на счет, открытый в новом уполномоченном банке.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи, в которых ребенок в 2026 году стал первоклассником, могут получить единовременное пособие в размере 5 тысяч гривен по программе "Пакет школьника". Подать заявление через приложение "Дія" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) можно до 1 ноября 2026 года.
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