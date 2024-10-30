Госслужащий на Полтавщине задекларировал более $62 млн наличных денег: откуда такие средства
Госслужащий Полтавщины Игорь Верига задекларировал $62 млн наличными, что вызвало подозрения в ошибке у декларации или других источников дохода. В настоящее время декларация Вериги находится в стадии проверки соответствующими органами.
OBOZ.UA выяснил детали декларации Вериги. Значительную сумму наличных активов Игорь Верига объяснил получением наследства в иностранной валюте и драгоценных металлах от родителей. В то же время в предварительных декларациях Вериги подобных активов не отмечалось, что вызвало подозрения в возможных ошибках или сокрытии других источников дохода.
58-летний Игорь Верига, занимавший должность начальника управления по обращениям граждан до 2020 года, а также его жена Ольга, работница управления градостроительства Полтавского горсовета, задекларировали в 2023 году большие наличные запасы. Согласно декларации, в апреле 2023 года Верига получил наследство от матери Юстины Вериги в размере 5,92 млн грн в иностранной валюте и 3,55 млн грн в драгоценных металлах. В октябре добавилось наследство от отца Ореста Вериги – 56,175 млн грн в валюте и 34,5 млн грн в драгоценных металлах. Общая стоимость наличных сбережений Вериги превысила $62 млн, что является неслыханной суммой для украинского госслужащего.
Анализ предварительных деклараций Вериги показывает, что к 2023 году его доходы были значительно меньше. Например, в 2022 году общий доход Вериги и его жены составил 1,9 млн грн, в том числе по пенсии, зарплате и материальной помощи. В 2023 году, хотя доходы выросли до 931 тысячи гривен, они все еще не могут объяснить огромную сумму наличных активов, задекларированных в этом году.
У семьи Вериги есть давние бизнес-связи, несколько удаленные от Полтавы. Брат Игоря Вериги, Лев Верига, до начала полномасштабной войны проживал с супругой Оксаной, дочерью генерала Валерия Капашина в России. Оксана и Лев остаются владельцами ряда предприятий в Полтаве, в том числе торгового центра "Златы город", гостиницы "Аллея гранд", ресторанов, кафе и спа-салонов.
Общая стоимость активов семьи, как отмечают местные СМИ, оценивается более чем в 1 млрд. грн. Имущество супругов Вериг арестовано, а его управление передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Сумма в $62 млн выглядит аномально для государственного служащего, даже если учесть большое наследство. Сейчас под вопросом стоит правильность заполнения декларации или же возможность сокрытия источников дохода. Государственная казначейская служба уже получила запрос о проверке этого инцидента, чтобы выяснить, не допустил ли Верига ошибку в документировании.
Украина продолжает бороться с коррупцией, и вопрос финансового состояния государственных служащих остается особенно актуальным. Как отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, Вашингтон оценивает усилия Киева в борьбе с коррупцией, но призывает к более конкретным шагам.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, супруга начальника медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП Олега Фариона после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины стала владелицей квартиры, дома и пяти земельных участков. Вся недвижимость была приобретена за одни сутки.
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