Госслужащий на Полтавщине задекларировал более $62 млн наличных денег: откуда такие средства

Госслужащий Полтавщины Игорь Верига задекларировал $62 млн наличными, что вызвало подозрения в ошибке у декларации или других источников дохода. В настоящее время декларация Вериги находится в стадии проверки соответствующими органами.

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OBOZ.UA выяснил детали декларации Вериги. Значительную сумму наличных активов Игорь Верига объяснил получением наследства в иностранной валюте и драгоценных металлах от родителей. В то же время в предварительных декларациях Вериги подобных активов не отмечалось, что вызвало подозрения в возможных ошибках или сокрытии других источников дохода.

Доходы и сбережения Игоря Вериги 2022 год 2023 год Проценты, бонусы, выплаты профсоюза 11 127 52 512 Пенсия 242 226 274 583 Зарплата 291 760 262 970 Зарплата жены 315 863 306 570 Финансовая помощь 4 212 10 246 Продажа ценных бумаг 0 8 450 Благотворительная помощь 0 16 000 Средства для покупки лекарств 150 000 0 Подарок от брата 883 500 0 Депозит в банке в гривнах 520 196 1 234 304 Депозит жены в банке в гривнах 129 233 115 696 Наличные сбережения в гривнах 350 000 550 000 Драгоценные металлы в гривнах 0 38 055 000 Долларовый депозит в банке 0 70 Наличные сбережения в долларах 20 000 62 115 000 Наличные сбережения в евро 7 000 8 000 Всего 2 133 126 2 594 047 801

58-летний Игорь Верига, занимавший должность начальника управления по обращениям граждан до 2020 года, а также его жена Ольга, работница управления градостроительства Полтавского горсовета, задекларировали в 2023 году большие наличные запасы. Согласно декларации, в апреле 2023 года Верига получил наследство от матери Юстины Вериги в размере 5,92 млн грн в иностранной валюте и 3,55 млн грн в драгоценных металлах. В октябре добавилось наследство от отца Ореста Вериги – 56,175 млн грн в валюте и 34,5 млн грн в драгоценных металлах. Общая стоимость наличных сбережений Вериги превысила $62 млн, что является неслыханной суммой для украинского госслужащего.

Анализ предварительных деклараций Вериги показывает, что к 2023 году его доходы были значительно меньше. Например, в 2022 году общий доход Вериги и его жены составил 1,9 млн грн, в том числе по пенсии, зарплате и материальной помощи. В 2023 году, хотя доходы выросли до 931 тысячи гривен, они все еще не могут объяснить огромную сумму наличных активов, задекларированных в этом году.

У семьи Вериги есть давние бизнес-связи, несколько удаленные от Полтавы. Брат Игоря Вериги, Лев Верига, до начала полномасштабной войны проживал с супругой Оксаной, дочерью генерала Валерия Капашина в России. Оксана и Лев остаются владельцами ряда предприятий в Полтаве, в том числе торгового центра "Златы город", гостиницы "Аллея гранд", ресторанов, кафе и спа-салонов.

Общая стоимость активов семьи, как отмечают местные СМИ, оценивается более чем в 1 млрд. грн. Имущество супругов Вериг арестовано, а его управление передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Сумма в $62 млн выглядит аномально для государственного служащего, даже если учесть большое наследство. Сейчас под вопросом стоит правильность заполнения декларации или же возможность сокрытия источников дохода. Государственная казначейская служба уже получила запрос о проверке этого инцидента, чтобы выяснить, не допустил ли Верига ошибку в документировании.

Украина продолжает бороться с коррупцией, и вопрос финансового состояния государственных служащих остается особенно актуальным. Как отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, Вашингтон оценивает усилия Киева в борьбе с коррупцией, но призывает к более конкретным шагам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, супруга начальника медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП Олега Фариона после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины стала владелицей квартиры, дома и пяти земельных участков. Вся недвижимость была приобретена за одни сутки.

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