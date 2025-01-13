Госаудиторам в Украине хотят установить "специальные" зарплаты: какие изменения предлагают в законопроекте

В Украине предлагают предоставить Госаудитслужбе специальный статус и разрешить Кабмину самостоятельно определять зарплаты его работников. Эксперты критикуют эти изменения, отмечая необходимость комплексной реформы органа перед пересмотром окладов.

Видео дня

Такие изменения предложены в правительственном законопроекте №12245. В декабре 2024 года Верховная Рада приняла за основу этот законопроект, имеющий целью обновить положения Бюджетного кодекса для выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Однако в процессе подготовки ко второму чтению к нему были добавлены поправки, касающиеся изменений статуса Государственной аудиторской службы Украины (Государственной службы) и установления новых правил оплаты труда ее работников. Поправки предусматривают:

предоставление Госаудитслужбе специального статуса;

введение специальных званий для госслужащих;

для госслужащих; предоставление Кабинету Министров права самостоятельно определять размер должностных окладов работников этого органа.

Поправки в законопроект №12245 вызвали значительный резонанс среди общественности и экспертов. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") выступил с резкой критикой этих изменений, отметив отсутствие обоснованных оснований для пересмотра зарплат работников Госаудитслужбы и необходимости сначала провести реформу органа.

"Тянут из-за нормального бюджетного законопроекта (который еще маяк МВФ) левые правки о повышении зарплат ГосАудитСлужбе. Кроме повышения зарплат + спецстатус + спецзвания", - отметил Железняк.

Депутат также подчеркнул, что он не противник высоких зарплат, однако считает, что их повышение возможно только после проведения реальных институциональных изменений. "Никогда не был апологетом низких зарплат, но это должно быть только после реформы органа. Хотя бы институциональных изменений!", - отметил он.

Железняк поддержал позицию антикоррупционной организации Transparency International Ukraine, которая призвала депутатов отклонить эти поправки из-за их фрагментарности и отсутствия системного подхода. По его мнению, в первую очередь необходимо решить проблему дублирования функций между Госаудитслужбой и Счетной палатой.

После принятия закона, расширившего полномочия Счетной палаты на аудит местных бюджетов, этот вопрос остается открытым. "Поддерживаю позицию Transparency International, что эти правки должны быть сбиты", – добавил Железняк. Следующим этапом должно стать:

конкурсный отбор на должности в обновленной Госаудитслужбе;

на должности в обновленной Госаудитслужбе; переаттестация работающих работников;

внедрение современных методов контроля и усовершенствования подходов к проверкам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, согласно официальным данным, в трех отраслях за год размеры средних зарплат выросли более чем на треть. Речь идет о почтовой и курьерской деятельности (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительстве (35,8%) и авиационном транспорте (35,7%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!