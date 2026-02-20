Главный психиатр ВСУ, который нажился на более чем $1 млн, получил новое подозрение: в чем обвиняют

Главному психиатру Вооруженных сил Украины, который за время полномасштабного вторжения мог незаконно обогатиться минимум на $1 млн, сообщили о новом подозрении. Теперь к незаконному обогащению и недостоверному декларированию добавилось еще и отмывание незаконно приобретенного имущества.

Видео дня

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, напомнив, что врача-коррупционера разоблачили в январе 2025 года. Речь идет о заслуженном враче Украины, подполковнике медицинской службы Олеге Друзе.

Отмечается, что на основании новых доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой). Санкция за ее нарушение предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что предшествовало

В январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ разоблачила Друзя на незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Его подозревают в том, что с февраля 2022 года он получил почти 1 млн долларов США теневой прибыли.

Следователи установили, что деньги были легализованы через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые фигурант оформлял на близких родственников. Среди этих активов были, в частности:

квартира в новостройке Одессы на побережье (оформлена на дочь);

(оформлена на дочь); коттедж в Обуховском районе Киевской области (оформлен на пасынка);

(оформлен на пасынка); четыре автомобиля BMW (модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска (три авто оформлены на детей);

(модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска (три авто оформлены на детей); две квартиры в Киеве ;

; два земельных участка в Обуховском районе Киевской области ;

; найденные во время обысков $152 тыс. и 34 тыс. евро.

Отмечается, что Друзь является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы. Кроме того, он возглавляет собственную клинику.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что у начальника продовольственной службы одной из воинских частей Сил обороны Украины обнаружили элитные апартаменты на острове Бали, которые он мог приобрести за деньги, полученные из коррупционной схемы с поставками продуктов в войска. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!