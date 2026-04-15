Бум на гибриды в Украине: какие автомобили стали самыми популярными и сколько стоят

Иван Михалевич
Личные финансы
Фотография Toyota Wildlander 2026

Украинцы увеличивают объемы покупки гибридных автомобилей. В марте таких авто было приобретено более 3,3 тыс. штук, что на 42% больше, чем в марте 2025 года. Самой популярной новой гибридной машиной остается TOYOTA RAV-4, их было продано 442 единицы. Цены на них начинаются с 1,617 млн грн.

О ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Они отметили:

  • в этом году соотношение новых авто к подержанным упало – 56% в марте 2026;
  • 60% – в прошлом году.

Самые популярные гибридные "легковушки"

В тройку новых автомобилей-лидеров по популярности вошли:

  • TOYOTA RAV-4 – 442 штуки;
  • NISSAN Qashqai – 149 штук;
  • TOYOTA Yaris Cross – 76 штук.

Тройка лидеров среди подержанных автомобилей выглядит так:

  • FORD Escape – 89 штук;
  • FORD Fusion US – 88 штук;
  • KIA Niro – 75 штук.

Сколько стоят самые популярные гибриды

Стоимость же самого популярного среди украинцев нового гибрида – TOYOTA RAV-4 – зависит от комплектации и версии машины. По данным toyota.ua, самая низкая цена на гибрид составляет 1,617 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,152 млн грн.

На второй строчке по популярности разместился NISSAN Qashqai. Его цена стартует от 1,091 млн грн за самую "простую" комплектацию, а самая "крутая" стартует от 1,869 млн грн.

И на последний по популярности TOYOTA Yaris Cross цены начинаются от 1,190 млн грн, а "топовые" комплектации могут стартовать от 1,516 млн грн.

