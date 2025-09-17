"Это большой вызов": Зеленский назвал сумму, сколько стоит Украине год войны

Один год полномасштабной войны стоит бюджету Украины 120 миллиардов долларов. Сейчас государство уже имеет 60 миллиардов, но на следующий год надо еще столько же.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Европейского парламента Робертой Мацолой в Киеве. Он отметил, что Украина стремится завершить войну, но, если этого не произойдет, страна имеет "план Б".

"По состоянию на сейчас цена одного года этой войны – это 120 миллиардов долларов. 60 миллиардов дает украинский бюджет, а еще 60 миллиардов мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну, но в любом случае "план А" – это завершить войну, "план Б" – 120 миллиардов. И это большой вызов", – сказал президент.

Зеленский отметил, что при прекращении огня или после предоставления гарантий безопасности Украине надо будет меньше средств на послевоенное восстановление. "В любом случае вы должны понимать объем этого вопроса", – обратился он к Мацоле.

Расчеты Генштаба

Согласно данным расчетов, которые на днях привел начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, один день войны обходится Украине в 172 млн долларов. Это вдвое меньше той суммы, которую озвучил Зеленский, но данные президента могут включать также невоенные расходы.

Впрочем, Гнатов отметил, что даже такую нагрузку собственными силами Украина выдержать не может. Поэтому он призвал привлекать финансирование партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий, которые дали бы Украине преимущество.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций – это огромные финансовые ресурсы. Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ, – это очень дорого", – констатировал Гнатов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект Госбюджета Украины на 2026 год. Хотя он предусматривает повышение зарплат учителям и врачам, а также проведение индексации пенсий, он целиком ориентирован на оборону страны, поскольку из 4,8 трлн грн прописанных расходов 2,8 трлн грн будет направлено на оборону.

