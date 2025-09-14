Сколько стоит один день войны для Украины: в Генштабе назвали точную цифру
Российская агрессия несет не только разруху и гибель украинцев, но и существенно бьет по государственному бюджету. Один день борьбы против российских оккупантов обходится Украине в 172 млн долларов.
Учитывая огромные расходы, важно привлекать финансирование партнеров. Об этом во время конференции YES 2025 рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Расходы на войну
По словам Гнатова, в сутки Украине нужно для войны против России около 172 млн долларов. При этом он подчеркнул, что собственными силами такую нагрузку выдержать невозможно.
Генерал-майор отметил, что необходимо привлекать финансирование партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий, которые дали бы Украине преимущество.
"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций – это огромные финансовые ресурсы. Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ, – это очень дорого", – констатировал Гнатов.
Что предшествовало
Кабинет министров Украины готовит предложение о привлечении 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что планируется привлечение 39 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году.
Украина также ведет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и стабильное финансирование в 2026 году.
Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что после окончания войны Украина будет иметь потенциал стать одним из ключевых поставщиков военной техники для стран Европы. Вместе с тем европейские партнеры помогут отстроить страну после достижения мира.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что правительство представило ему проектные решения по изменениям в бюджет.
