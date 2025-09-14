Сколько стоит один день войны для Украины: в Генштабе назвали точную цифру

Российская агрессия несет не только разруху и гибель украинцев, но и существенно бьет по государственному бюджету. Один день борьбы против российских оккупантов обходится Украине в 172 млн долларов.

Видео дня

Учитывая огромные расходы, важно привлекать финансирование партнеров. Об этом во время конференции YES 2025 рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Расходы на войну

По словам Гнатова, в сутки Украине нужно для войны против России около 172 млн долларов. При этом он подчеркнул, что собственными силами такую ​​нагрузку выдержать невозможно.

Генерал-майор отметил, что необходимо привлекать финансирование партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий, которые дали бы Украине преимущество.

"Нам не надо забывать, что внедрение инноваций – это огромные финансовые ресурсы. Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, которой является страна-оккупант РФ, – это очень дорого", – констатировал Гнатов.

Что предшествовало

Кабинет министров Украины готовит предложение о привлечении 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что планируется привлечение 39 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году.

Украина также ведет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и стабильное финансирование в 2026 году.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что после окончания войны Украина будет иметь потенциал стать одним из ключевых поставщиков военной техники для стран Европы. Вместе с тем европейские партнеры помогут отстроить страну после достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что правительство представило ему проектные решения по изменениям в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!