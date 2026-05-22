Украинцам за рубежом напомнили об обязательном документе: что важно знать
Для украинских подростков, которые из-за войны или по другим причинам оказались за пределами родины, действуют те же правила документирования, что и для жителей Украины. Достижение определенного возраста автоматически обязывает каждого юного гражданина получить свой первый внутренний паспорт.
Об этом сообщили в краковском отделении паспортного сервиса "Документ". Там напомнили, что, согласно действующему законодательству, после наступления 14 лет каждый гражданин Украины обязан получить паспорт в форме ID-карты, а оформляется такой документ на 4 года (то есть до 18 лет).
Освобождает ли проживание в другой стране от получения паспорта
Специалисты отмечают, что место фактического пребывания ребенка никоим образом не влияет на требования закона. География проживания подростка не меняет и не отменяет его юридической обязанности стать владельцем первого паспорта.
Что нужно сделать родителям: как только ребенку исполняется 14 лет, необходимо безотлагательно позаботиться о подаче документов и оформлении ID-карты, даже если семья уже длительное время постоянно проживает за границей.
Как получить и цена услуги
Сроки и цены на оформление первой ID-карты после 14 лет в Польше следующие:
- Срок изготовления: до 7 рабочих дней (без учета времени на доставку).
- Админуслуга и бланк: бесплатно.
- Сервисные услуги и доставка: 375 злотых + 400 грн.
Необходимый пакет документов
- Свидетельство о рождении (при необходимости – с заверенным переводом).
- Паспорт гражданина Украины одного или двух родителей.
- Справка о регистрации места жительства (при наличии).
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
- Если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка – нужна справка о регистрации лица гражданином Украины. Ее можно получить в ГМС Украины по месту жительства одного из родителей или в консульстве Украины в стране рождения ребенка.
Как уже сообщал OBOZ.UA, получить ID-карту бесплатно могут только те, кто оформляет ее впервые. В целом из-за роста стоимости бланков для заявок с 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине стало дороже – за это придется выложить не менее 618 грн.
