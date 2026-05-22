УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцам за рубежом напомнили об обязательном документе: что важно знать

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
918
Иллюстрация - ID-карта украинца

Для украинских подростков, которые из-за войны или по другим причинам оказались за пределами родины, действуют те же правила документирования, что и для жителей Украины. Достижение определенного возраста автоматически обязывает каждого юного гражданина получить свой первый внутренний паспорт.

Об этом сообщили в краковском отделении паспортного сервиса "Документ". Там напомнили, что, согласно действующему законодательству, после наступления 14 лет каждый гражданин Украины обязан получить паспорт в форме ID-карты, а оформляется такой документ на 4 года (то есть до 18 лет).

Освобождает ли проживание в другой стране от получения паспорта

Специалисты отмечают, что место фактического пребывания ребенка никоим образом не влияет на требования закона. География проживания подростка не меняет и не отменяет его юридической обязанности стать владельцем первого паспорта.

Что нужно сделать родителям: как только ребенку исполняется 14 лет, необходимо безотлагательно позаботиться о подаче документов и оформлении ID-карты, даже если семья уже длительное время постоянно проживает за границей.

Как получить и цена услуги

Сроки и цены на оформление первой ID-карты после 14 лет в Польше следующие:

  • Срок изготовления: до 7 рабочих дней (без учета времени на доставку).
  • Админуслуга и бланк: бесплатно.
  • Сервисные услуги и доставка: 375 злотых + 400 грн.

Необходимый пакет документов

  • Свидетельство о рождении (при необходимости – с заверенным переводом).
  • Паспорт гражданина Украины одного или двух родителей.
  • Справка о регистрации места жительства (при наличии).
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).
  • Если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка – нужна справка о регистрации лица гражданином Украины. Ее можно получить в ГМС Украины по месту жительства одного из родителей или в консульстве Украины в стране рождения ребенка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, получить ID-карту бесплатно могут только те, кто оформляет ее впервые. В целом из-за роста стоимости бланков для заявок с 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине стало дороже – за это придется выложить не менее 618 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаУкраинцы за границейпаспортбеженцыукраинцы в Польше
Редакционная политика