Украинцам за рубежом напомнили об обязательном документе: что важно знать

Для украинских подростков, которые из-за войны или по другим причинам оказались за пределами родины, действуют те же правила документирования, что и для жителей Украины. Достижение определенного возраста автоматически обязывает каждого юного гражданина получить свой первый внутренний паспорт.

Видео дня

Об этом сообщили в краковском отделении паспортного сервиса "Документ". Там напомнили, что, согласно действующему законодательству, после наступления 14 лет каждый гражданин Украины обязан получить паспорт в форме ID-карты, а оформляется такой документ на 4 года (то есть до 18 лет).

Освобождает ли проживание в другой стране от получения паспорта

Специалисты отмечают, что место фактического пребывания ребенка никоим образом не влияет на требования закона. География проживания подростка не меняет и не отменяет его юридической обязанности стать владельцем первого паспорта.

Что нужно сделать родителям: как только ребенку исполняется 14 лет, необходимо безотлагательно позаботиться о подаче документов и оформлении ID-карты, даже если семья уже длительное время постоянно проживает за границей.

Как получить и цена услуги

Сроки и цены на оформление первой ID-карты после 14 лет в Польше следующие:

Срок изготовления: до 7 рабочих дней (без учета времени на доставку).

до 7 рабочих дней (без учета времени на доставку). Админуслуга и бланк: бесплатно.

бесплатно. Сервисные услуги и доставка: 375 злотых + 400 грн.

Необходимый пакет документов

Свидетельство о рождении (при необходимости – с заверенным переводом).

Паспорт гражданина Украины одного или двух родителей.

Справка о регистрации места жительства (при наличии).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка – нужна справка о регистрации лица гражданином Украины. Ее можно получить в ГМС Украины по месту жительства одного из родителей или в консульстве Украины в стране рождения ребенка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, получить ID-карту бесплатно могут только те, кто оформляет ее впервые. В целом из-за роста стоимости бланков для заявок с 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине стало дороже – за это придется выложить не менее 618 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!